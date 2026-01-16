Video del momento exacto del robo que terminó en persecución y tragedia en Bogotá

Un nuevo video dejó al descubierto el momento exacto del robo que desencadenó el trágico accidente ocurrido en la avenida 68 con calle 72, en el noroccidente de Bogotá.

En las imágenes se observa cuando uno de los delincuentes intimida con un arma de fuego a la víctima, que estaba en la carrera 68c con 73a, le arrebata varios objetos de valor y huye rápidamente en una motocicleta, segundos antes de que se produjera una persecución que terminó en un siniestro fatal.

De acuerdo con la información conocida por Blu Radio, antes del asalto la víctima se encontraba almorzando en un asadero reconocido del sector, conocido como Llanerada Mis Carnes, ubicado detrás del Alkosto de la 68.

Cuando el hombre ya estaba dentro de su vehículo, los ladrones llegaron en motocicleta y lo despojaron de un celular, un anillo y una billetera. Tras el robo, la víctima encendió su camioneta y decidió seguir a los delincuentes.



La huida se produjo a alta velocidad en una motocicleta, primero hacia el norte por la carrera 68C y luego con un giro hacia la derecha para tomar la avenida 68 en sentido sur. En ese punto, el conductor de una camioneta blanca alcanzó a los ladrones e impactó la motocicleta por la parte trasera.

El choque provocó que la moto saliera proyectada contra un vehículo particular en el que se movilizaba una pareja de adultos mayores, que terminó estrellándose contra una volqueta.

Publicidad

Como consecuencia del violento accidente murieron Santiago Rodríguez y Clara León, la pareja de adultos mayores que se desplazaba en el vehículo particular, así como uno de los presuntos ladrones que iba en la motocicleta.

Tras el siniestro, las autoridades capturaron a un hombre de 53 años, señalado de ser cómplice del delincuente fallecido, quien fue puesto a disposición de las autoridades mientras avanzan las investigaciones para esclarecer plenamente las responsabilidades en este caso.