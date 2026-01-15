En vivo
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Movilidad afectada en Bogotá: persisten cierres en la avenida carrera 68 por accidente múltiple

Movilidad afectada en Bogotá: persisten cierres en la avenida carrera 68 por accidente múltiple

Mientras la calle 26 se recupera de las manifestaciones de hoy, que causaron el cierre temporal de siete estaciones de TransMilenio, en la avenida carrera 68 persiste la congestión vehicular debido a un grave accidente múltiple.

Por: Redacción BLU Radio 
|
MANIFESTCIONES HOY.jpg
Manifestaciones en Bogotá hoy.
Foto: Movilidad.

En horas de la tarde, la Secretaría de Movilidad y la empresa de transporte público masivo Transmilenio informaron de afectaciones en la movilidad. Uno de los corredores más afectados es la avenida El Dorado.

Según el reporte más reciente, sobre las 5:30 p. m. en la calle 26 fueron cerradas temporalmente siete estaciones: Ciudad Universitaria Lotería de Bogotá, Corferias, Quinta Paredes, Gobernación, CAN - Britisch Council, Salitre El Greco y El Tiempo Cámara de Comercio de Bogotá.

No obstante, no fue el único punto neurálgico que se paralizó en la ciudad; un grave accidente afectó el tránsito normal de los vehículos en la avenida carrera 68, que dejó a personas fallecidas.

Redacción BLU Radio
Emisora de radio en Colombia
Actualizado 15 de ene, 2026
REFRESCAR
  • 06:57 p. m.
    Carrera 68 con calle 68

    Persiste la afectación por siniestro vial entre particulares; las rutas del SITP transitan con paso por un solo carril.

    Continúan labores por parte de criminalística. Unidades de grúa realizan maniobras para ubicar los vehículos en su posición inicial y retíralos del corredor.

  • 06:35 p. m.
    Calle 26

    A la hora inicia la apertura de estaciones y cancelan retornos de buses de TransMilenio para normalizar operación por este corredor.

    Solicitamos a usuarios evitar caminar por los carriles exclusivos e ingresar a las estaciones por los sitios permitidos, esto por la seguridad de los usuarios y recuperar más pronto el tránsito de los buses.

  • 06:27 p. m.
    Dos puntos de la calle 26 con manifestaciones

    Según la Secretaría de Gobierno, hay dos puntos en la calle 26 que aún concentran manifestantes:

    • Parque El Renacimiento, movilización ‘Aquí en la Lucha’.

    Continúa la manifestación en la calle 26, sentido oriente-occidente, incluido el carril de TransMilenio; se habilita el carril lento.

    Se evidencia presencia de menores de edad al interior de la movilización. Dos paraderos SITP, un bus de TransMilenio y una fachada han sufrido afectaciones.

    • Embajada de EE. UU.: ‘Asamblea Permanente por América Latina’.

    Se reporta presencia de 20 personas de grupo aislado y algunos hacen quema de elementos en la vía.

    G-vMGThWMAAOiou.jfif
    Mnifestantes cerca de la embajada de Estados Unidos.
    Foto: Sec. Gobierno.

  • 06:16 p. m.
    Buses de TransMilenio hacen retornos

    De acuerdo con TransMilenio, los buses hacen retorno en:

    - Avenida Rojas, al occidente Corferias, al oriente.

    -Las rutas del SITP también hacen desvíos en ambos sentidos.

    Además, en la carrera 68 con calle 68 también existe una congestión por siniestro vial entre particulares, las rutas de TransMiZonal transitan con paso por un solo carril.

