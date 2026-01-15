Movilidad afectada en Bogotá: persisten cierres en la avenida carrera 68 por accidente múltiple

En horas de la tarde, la Secretaría de Movilidad y la empresa de transporte público masivo Transmilenio informaron de afectaciones en la movilidad. Uno de los corredores más afectados es la avenida El Dorado.

Según el reporte más reciente, sobre las 5:30 p. m. en la calle 26 fueron cerradas temporalmente siete estaciones: Ciudad Universitaria Lotería de Bogotá, Corferias, Quinta Paredes, Gobernación, CAN - Britisch Council, Salitre El Greco y El Tiempo Cámara de Comercio de Bogotá.

No obstante, no fue el único punto neurálgico que se paralizó en la ciudad; un grave accidente afectó el tránsito normal de los vehículos en la avenida carrera 68, que dejó a personas fallecidas.

