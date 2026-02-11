En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Ataque con drones contra estación de Policía de Cajibío, Cauca; un patrullero resultó herido

Ataque con drones contra estación de Policía de Cajibío, Cauca; un patrullero resultó herido

La sede de la alcaldía y algunas viviendas y locales comerciales del centro de Cajibío fueron evacuados en medio del ataque.

