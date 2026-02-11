Ataque con drones contra estación de Policía de Cajibío, Cauca; un patrullero resultó herido

La comunidad de Cajibío, municipio ubicado al norte del departamento del Cauca, reporta desde el mediodía de hoy un ataque terrorista contra la estación de policía.

Los habitantes del pueblo grabaron con sus teléfonos celulares el sobrevuelo de drones que lanzaron explosivos contra la sede policía.

La misma comunidad confirmó que un patrullero de la Policía resultó herido al ser alcanzado por uno de los explosivos.

La sede de la Alcaldía Municipal y alguas viviendas y locales comerciales del centro de Cajibío fueron evacuados en medio del ataque.



Detrás de la acción terrorista estaría una estructura criminal que hace parte de las disidencias de alias 'Iván Mordisco'.

Ese mismo grupo ilegal secuestró el pasado martes, por algunas horas, a la senadora Aida Quilcué, cerca de Inzá, Cauca, y también secuestró y después dejó en libertad al alcalde del muncipio de Morales, Cauca, Oscar Guachetá, en plena vía Panamericana.