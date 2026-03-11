Docentes de Santander protestan en Bogotá y Bucaramanga por fallas en su servicio de salud

Alrededor de 500 docentes de Santander viajaron a Bogotá para manifestarse frente a las instalaciones del Ministerio de Educación y exigir soluciones a las fallas que, según denuncian, se presentan en la prestación del servicio de salud del magisterio a través del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y la Fiduprevisora.

La delegación partió desde el departamento en 13 buses y se sumó a las protestas nacionales del gremio docente para reclamar por las demoras en la atención médica, en la asignación de citas con especialistas y dificultades para acceder a procedimientos y tratamientos.

De manera simultánea, en Bucaramanga los maestros también salieron a las calles la mañana de este miércoles 11 de marzo. La movilización inició en la calle 37 con carrera 12 y avanzó hasta la sede de la Fiduprevisora y el Fomag, ubicada en el barrio Sotomayor, donde realizaron un plantón para visibilizar sus inconformidades.

A esta hora avanza por las calles de Bucaramanga una marcha de maestros que protestan contra la Fiduprevisora y el Fomag. "La atención en salud es un completo caos", señaló el Sindicato de Educadores de Santander

Durante el recorrido, varios docentes compartieron situaciones personales que, según ellos, reflejan las dificultades que enfrenta el magisterio para acceder oportunamente a servicios de salud.



César Mantilla, docente del Colegio Nacional del Comercio, relató que sufrió complicaciones médicas tras esperar durante meses un examen especializado.

“Tuve una lesión en el tobillo y me inmovilizaron la pierna mientras esperaban una resonancia. La cita se demoró tanto que, al estar inmovilizado y sin anticoagulantes, terminé con una trombosis.”, contó.

El docente también aseguró que actualmente espera una valoración médica por una hernia diagnosticada desde octubre de 2025.

“Pedí cita desde noviembre para que revisaran la situación y me la dieron para el 6 de abril. Ni siquiera es para la cirugía, sino para mirar qué tengo”, señaló.

Otra de las manifestantes, Claudia Piraquive, docente del colegio Promoción Social de Piedecuesta, aseguró que la asignación de citas médicas es una de las principales dificultades que enfrentan los maestros y sus familias.

“Salimos a reclamar nuestro derecho a la salud. Mi hijo ha llamado desde el 8 de febrero para una cita de medicina general y no se la han asignado porque en Piedecuesta solo hay un médico para todo el magisterio”, explicó.

La docente también señaló que hay casos de citas con especialistas que se programan con más de un año de espera. “Una compañera tenía una cita con gastroenterólogo y se la dieron en febrero de 2025 para abril de 2026. Ese tipo de situaciones son las que están ocurriendo”, agregó.

Por su parte, el docente Oscar Bautista afirmó que las movilizaciones buscan exigir el cumplimiento de los compromisos anunciados cuando se implementó el nuevo modelo de salud para los maestros.

“Los maestros salimos a la calle a defender nuestro sistema de salud. Se prometió cumplir tres propósitos con el nuevo modelo, pero no se ha logrado. Sigue existiendo intermediación y lo que exigimos es respeto y una atención digna para el magisterio”, manifestó.

Docentes que marcharon por calles de Bucaramanga denunciaron demoras hasta de un año para asignación de citas con especialistas a través de la Fiduprevisora y Fomag. "Hay varios inconvenientes por falta de médicos", manifestaron

Los docentes esperan que las protestas permitan llegar a un acuerdo con las entidades responsables del sistema de salud del magisterio para mejorar la prestación del servicio y garantizar atención oportuna para los maestros y sus familias.