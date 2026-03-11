En vivo
Santanderes  / Docentes de Santander protestan en Bogotá y Bucaramanga por fallas en su servicio de salud

Docentes de Santander protestan en Bogotá y Bucaramanga por fallas en su servicio de salud

Más de 300.000 estudiantes de colegios públicos de Santander están sin clases por el paro de 72 horas de docentes.

