Junta directiva de Fiduprevisora despide a su presidenta Magda Lorena Giraldo

La decisión fue tomada durante una reunión extraordinaria convocada por instrucción del presidente Gustavo Petro. Andrés Pabón podría asumir temporalmente la dirección de la entidad.

Magda Lorena Giraldo
Magda Lorena Giraldo
X: @Fiduprevisora
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 17 de oct, 2025

Después de casi un año en el cargo, Magda Lorena Giraldo fue despedida de la presidencia de Fiduprevisora por decisión de la junta directiva de la entidad. La medida se adoptó durante una reunión extraordinaria convocada por orden del presidente de la República, Gustavo Petro.

Giraldo había sido designada como presidenta de Fiduprevisora el 30 de octubre de 2024, en reemplazo de Mauricio Marín, quien dejó el cargo tras los cambios en el modelo de salud para el magisterio. Antes de su nombramiento, Giraldo ocupaba el cargo de vicepresidenta y contaba con el respaldo del Ejecutivo para asumir la dirección.

Magda Lorena Giraldo
Magda Lorena Giraldo
X: @Fiduprevisora

Aunque no se ha oficializado su reemplazo, se menciona que Andrés Pabón, quien hasta hace pocas semanas se desempeñaba como vicepresidente financiero de Fiduprevisora, podría quedar encargado de la entidad de manera temporal.

Recordemos que esta entidad ha estado en el ojo del huracán debido a los problemas relacionados con la salud de los maestros. En varias ocasiones, el Ministerio de Educación le ha solicitado a la Fiduprevisora cumplir con la entrega de medicamentos y atender las protestas del magisterio.

Hasta el momento no se han entregado detalles oficiales sobre las razones de la destitución ni sobre quién será designado en propiedad para ocupar la presidencia de Fiduprevisora.

