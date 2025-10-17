La colombiana que entró en la lista Forbes como una de las 50 más creativas del mundo

María Esther Panesso Mercado, una artista colombiana que ha resonado en escenarios internacionales, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre su profunda conexión entre su carrera profesional, su propósito artístico y la inspiración que encuentra en las mujeres del país.

Para Mercado, exponer en espacios como el Salón de Otoño de París, una cita histórica que se llevará a cabo entre el 28 de octubre al 2 de noviembre, es "muy significativo tanto a nivel personal como representar a Colombia en el exterior".

Y es que fue reconocida por Forbes como una de las 50 colombianas más creativas del mundo y fue la primera colombiana en exponer en el Museo Beka, en el Rockefeller Center de Nueva York, con una muestra que incluso salió en las pantallas de Nasdaq en Times Square.

El sentido y propósito principal de su obra es que "habla de la mujer". Explicó que su vida se desarrolla en dos planos duales: el arte y el derecho de familia, algo que detalló.



"Yo me dedico al derecho de familia y veo muchos casos de mujeres en estado de vulnerabilidad que están tramitando su acuerdo de menores de los hijos, que están en procesos de divorcio, sucesiones”, contó.

María Esther Panesso Mercado. Foto: Instagram @mariamercadoarte

Observar estas realidades le ha permitido "ver la resiliencia de la mujer colombiana”, que, añadió, la ha impactado y eso es lo que tarta de mostrar a través de su obra, según describió.

La exposición que llevará a París se titula ‘Dualidades del alma’. La artista conectó este concepto con su propia experiencia profesional, señalando que el derecho "es estricto, disciplinado”, aunque también significa “libertad de expresión del ser”.

Dijo que ilustró esta idea con la imagen de la mujer que "cogió un bus a las 5:00 de la mañana, dos horas para llegar al trabajo y tiene que mostrar cierto tipo de carácter en el trabajo y luego llega a su casa y se entrega con todo el amor a sus hijos".

En cuanto a su inspiración más profunda, Panesso Mercado reveló que su primera fuente es su propia historia personal: "La que yo viví en mi casa de una madre que mi papá se murió y vi una mujer berraca, resiliente, mi mamá es costeña".

Confesó que, de hecho, firma sus cuadros con su apellido materno, que es "Mercado", porque quiere decirle a su madre "cada que veo una obra mía, gracias".

Asimismo, el contacto que tiene con mujeres a través del derecho que experimentan "casos de violencia financiera, de violaciones", la sensibiliza profundamente. Para reflejar su resiliencia, pinta "muchas bailarinas de ballet".

Respecto a su formación, Mercado explicó su trayectoria dual: "Estudié administración de negocios internacionales, después estudié derecho, las dos carreras las estudié en La Sabana (…) pero toda mi vida pinté".