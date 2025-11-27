Nueva marca de carros que llegó a Colombia también fabrica autos voladores con 200 km de autonomía

El Salón Internacional del Automóvil de Bogotá 2025 sirvió como escenario para la llegada de varias macas al país, una de ellas Geely Auto, un fabricante chino global que aterrizó en Colombia con tres carros (dos eléctricos y un híbrido enchufable) para competir en el mercado nacional.

Aunque el anuncio se centró en su portafolio para el mercado local, la compañía destacó que su operación mundial abarca desarrollos que no se limitan a los vehículos terrestres, en otras palabras, desarrollan carros voladores y satélites para el espacio.

Geely Auto hace parte de Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), conglomerado que ha orientado buena parte de su desarrollo hacia plataformas que enlazan infraestructura digital, movilidad eléctrica y servicios conectados.

El grupo asegura que su modelo apunta a una movilidad que funcione mediante redes que vinculan sistemas satelitales, vehículos y capas de software. Esta idea, presentada como un esquema “espacio-tierra”, reúne proyectos aeroespaciales, transporte terrestre, inteligencia artificial y servicios de conectividad.



Geely EX2 es uno de los 3 carros con los que llegó la marca a Colombia Foto: Geely

¿Geely fabrica carros voladores?

El otro pilar tecnológico destacado de Geely es AEROFUGIA, división encargada de proyectos de movilidad aérea urbana. Su desarrollo más avanzado es el AE200, un eVTOL —vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical— autorizado para operación comercial.

Con este aparato, que tiene unos 200 km de autonomía, el grupo trabaja en una integración entre transporte terrestre y aéreo que busca habilitar soluciones de desplazamiento en áreas urbanas densas.

El fabricante presentó este proyecto como parte de un futuro en el que distintos modos de transporte se complementen dentro de un mismo sistema. Fue así como, en su debut en Colombia, resaltó que además de automóviles también tiene desarrollos en movilidad aérea.

Geely Aerofugia AE200-100 Foto: Geely

Geely también tiene satélites

Dentro de esa estructura opera GEESPACE, filial responsable del componente satelital. La compañía informó que actualmente administra una constelación de 64 satélites en órbita baja, denominada GEESATCOM.

Esta red, según Geely, permite funciones como posicionamiento de alta precisión, comunicación entre vehículos (V2X) y soporte para tecnologías asociadas a conducción autónoma y tráfico conectado.

Geely señaló que su operación de investigación y desarrollo está compuesta por más de 30.000 ingenieros ubicados en centros de Hangzhou, Ningbo, Gotemburgo, Coventry y Frankfurt. Desde allí se han diseñado plataformas como:



GEA y SEA, arquitecturas modulares que integran hardware, software e IA para vehículos eléctricos e híbridos.

Sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y pla taformas en la nube como Omnicloud, que soportan actualizaciones remotas y funciones inteligentes.

taformas en la nube como Omnicloud, que soportan actualizaciones remotas y funciones inteligentes. Xingrui Cloud Computing Center, infraestructura con 23,5 eflops de capacidad de cómputo utilizada para modelos de inteligencia artificial aplicados a conducción predictiva y análisis de datos.

Geespace, división espacial de Geely

Durante la presentación, Diego Zárate, gerente de Geely en el país, explicó el enfoque con el que la empresa ingresa al mercado nacional.

“En Geely creemos que la tecnología debe servir a las personas. Por eso, cada innovación está pensada para crear experiencias de movilidad más seguras, humanas y sostenibles. No hablamos solo de autos, sino de un ecosistema completo que conecta a las personas con su entorno”, afirmó.