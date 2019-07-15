En vivo
  Migrantes venezolanos y bandera de Venezuela
    Foto: AFP
    Mundo

    “Plan Hermandad”: la propuesta económica de Mauricio Cárdenas ante situación en Venezuela

    El precandidato presidencial propuso que Colombia exporte 10.000 millones de dólares en productos colombianos a Venezuela para apoyar su estabilización con un plazo de un año antes iniciar el pago.

  RODOLFO HENANDEZ Y CÁRDENAS.png
    Santanderes

    Rodolfo Hernández cuestionó al alcalde de Bucaramanga y lo calificó de "borracho"

    El excandidato presidencial también cuestionó que la Feria de Bucaramanga la convirtieran en "puros actos de alcoholismo".

    Nación

    ¡Pilas! Mauricio Cárdenas denuncia que usan su imagen para invertir en bitcoin

    La Policía Nacional está rastreando estas páginas que son ilegales.

    Economía

    El país no vio interrumpido el progreso: MinHacienda sobre su gestión en la cartera

    Cárdenas habló con DataiFX y Negocios BLU sobre su gestión.

    Economía

    BanRepública definiría transición entre el viejo y el nuevo peso: Minhacienda

    Le facilitaría la vida al turista y a los ciudadanos, según Cárdenas.

    Nación

    Gobierno pide a bancos no cobrar por uso de cajeros en Mocoa

    La petición fue hecha para ayudar a los habitantes de la capital del Putumayo luego de la tragedia que ha dejado casi 300 muertos.

    Economía

    MinHacienda perdió round en junta de BanRepública: pedía bajar más las tasas

    Este viernes se presentó una acalorada discusión en la junta del Banco de la República por el ritmo para bajar las tasas de interés.

    Nación

    Infografía: El abecé del plan ‘Colombia Repunta’

    El presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, lanzaron este martes el plan ‘Colombia Repunta’, con el que se espera que la economía del país crezca 1,3 puntos porcentuales y genere más de 750 mil empleos en este 2017.

    Nación

    Inversiones en infraestructura no se afectarán por caso Odebrecht: MinHacienda

    El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, descartó que las inversiones en el sector de infraestructura se vean afectadas por el escándalo de Odebrecht.

    Economía

    Semana clave para votación de Reforma Tributaria en el Congreso

    En sesiones extras, el Congreso estudiará y votará el proyecto de la Reforma Tributaria.

