Con apoyo de la DEA destruyen megalaboratorio que operaba disidencias de 'Calarcá' en Antioquia

En un operativo realizado en conjunto por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la DEA, se logró destruir un laboratorio clandestino en la vereda San Pablo de Caney, zona rural del municipio de Guadalupe en el departamento de Antioquia.

Lo que se ha conocido es que el lugar era operado bajo la modalidad de outsourcing por el Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' y que producía hasta dos toneladas de clorhidrato de cocaína semanalmente. Aunque el complejo cocalero era de un grupo no determinado, estaba bajo el mando de alias 'Chejo'.

El coronel Luis Roberto González, subdirector de Investigación Criminal e Interpol, afirmó que el estupefaciente era transportado en caleta y luego era enviado por vía marítima a La Guajira, para hacer tránsito hacia Centroamérica y Estados Unidos. Esto indicó el uniformado sobre el material incautado durante el operativo.

"Además de la afectación a esta estructura, donde se producía la cocaína por más de 1.300 millones de pesos, lo que demuestra una vez más la afectación directa a las economías ilícitas, a las finanzas criminales de estos grupos delincuenciales", señaló el uniformado que indicó que se incautaron 2.755 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 1.054 galones de insumos líquidos.



Según destacaron las autoridades colombianas, el procedimiento genera un golpe a las finanzas y logística criminal estimado en 99,4 millones de dólares, una estrategia que afecta directamente la exportación de estupefacientes al exterior.

Además, es un golpe certero al Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá', ya que este era uno de sus nichos de financiación para acciones criminales en el departamento de Antioquia en donde alias 'Chejo' es uno de sus cabecillas y buscado masivamente por las autoridades departamentales.