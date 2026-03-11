En vivo
Hombre estrelló su camioneta contra una barricada de la Casa Blanca: esto pasó con él

Hombre estrelló su camioneta contra una barricada de la Casa Blanca: esto pasó con él

Un nuevo incidente de seguridad encendió las alarmas en los alrededores de la Casa Blanca luego de que un hombre atravesara una barrera y chocara su vehículo contra las barricadas que resguardan el complejo presidencial.

