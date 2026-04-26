Tomás Uribe arremete contra De la Espriella: "Atacar a la oposición es hacerle el juego a Petro"

El empresario Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe, denunció que la campaña del abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella estaría pagando influenciadores digitales para atacar a figuras de la oposición democrática.

A través de un video en su cuenta de X, el empresario aseguró que esta información le fue confirmada por un alto ejecutivo vinculado a la campaña política, quien le detalló la existencia de una estrategia dirigida contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, su candidata a la Presidencia, Paloma Valencia, y otros sectores de la oposición.

“La campaña de Abelardo de la Espriella está pagando influenciadores para atacar a Álvaro Uribe, a la oposición democrática y le está haciendo el juego a Petro. Esto me lo confirmó un alto ejecutivo de la campaña de Abelardo de la Espriella en presencia de un testigo. Me habló específicamente de Carlos Suárez, estratega digital de la campaña, y de Enrique Gómez, su jefe de debate, como responsables de la estrategia de ataque a la oposición democrática”, afirmó Tomás Uribe en su pronunciamiento.

El empresario señaló que estos hechos le recuerdan situaciones de amenazas y hostigamientos que, según dijo, lo llevaron a salir del país hace cuatro años. En su declaración, advirtió que dividir a los sectores políticos contrarios al Gobierno podría favorecer al presidente Gustavo Petro y a eventuales candidatos cercanos a su proyecto político.

Tomás Uribe indicó que este tipo de acciones no deben venir de personas que han sido cercanas al expresidente y al partido Centro Democrático, y recordó que, en un punto de la carrera presidencial, De la Espriella propuso a Álvaro Uribe como su fórmula vicepresidencial.

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En su mensaje, el empresario también destacó la necesidad de unir a los sectores de derecha e independientes y expresó su respaldo a la senadora Paloma Valencia, a quien reconoció por impulsar la unidad dentro de la oposición política.