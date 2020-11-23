Blu Radio Tomás Uribe
Tomás Uribe
Noticias e información de Tomás Uribe, hijo de Álvaro Uribe Vélez
Iván Cepeda anuncia acciones legales contra hijos de Uribe por llamarlo "heredero de las Farc"
El senador Iván Cepeda asegura que los hijos del expresidente Álvaro Uribe han optado por la calumnia en su contra tras la condena contra su padre.
Es un tema que atañe a la familia: Uribe sobre intervención de su hijo Tomás en reunión con De Roux
“Mis hijos han padecido muchas circunstancias de la vida política”, puntualizó el expresidente.
Fue una falta de respeto lo que hicieron Álvaro y Tomás Uribe: padre Francisco de Roux
“Amnistía general”, una de las propuestas que hizo el expresidente Ávaro Uribe en su charla con la Comisión de la Verdad. Estas fueron las reacciones.
Este país de pronto va a necesitar una amnistía general: expresidente Uribe
Se vivió en el diálogo un tenso momento en el cual intervino Tomás Uribe y la comisionada Lucía González.
¿Aceptaría Óscar Iván Zuluaga a Tomás Uribe como vicepresidente? Esto respondió el candidato
Zuluaga habló en BLU Radio sobre su aspiración a la presidencia de la República.
Tomás Uribe dijo que María Fernanda Cabal podría ser la Angela Merkel colombiana y Petro respondió
Resaltó el papel protagónico que podría desarrollar la senadora del Centro Democrático si llegara a la Presidencia
"No he hablado con mis hijos de la reunión con el presidente, ellos son amigos": Álvaro Uribe
El expresidente desestimó que se tratara de un encuentro de tipo político el que tuvieron en días pasados Tomás y Jerónimo Uribe con el presidente Duque.
Duque y los hijos de Uribe hablaron, como amigos, de la reforma tributaria: MinInterior
"Uno no tiene que tener una calidad o una condición para reunirse con un presidente o con un ministro", aseguró Daniel Palacios en entrevista con Mañanas BLU.
Duque no solo se reunió con Tomás Uribe, también con Jerónimo Uribe: debate Mañanas BLU
"No tiene ninguna presentación que le hagan campaña política a Tomás Uribe con una reforma tributaria", dice Aurelio Suárez. Para otros panelistas, "son empresarios con una visión valiosa". Reviva el debate de Mañanas BLU.
Presidente Duque se reunió con Tomas Uribe para hablar sobre la reforma tributaria
En la conversación se planteó que el Gobierno Nacional está dispuesto a acoger e impulsar propuestas viables de austeridad luego que la bancada del Centro Democrático manifestara públicamente su descontento con algunos puntos de la reforma tributaria.