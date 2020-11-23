Publicidad

Blu Radio  / Tomás Uribe

Tomás Uribe

Noticias e información de Tomás Uribe, hijo de Álvaro Uribe Vélez

  • El senador colombiano Iván Cepeda habla durante una entrevista con AFP.
    El senador colombiano Iván Cepeda, es una ficha clave en las negociaciones de paz con las guerrillas en Colombia.
    Foto: AFP
    Política

    Iván Cepeda anuncia acciones legales contra hijos de Uribe por llamarlo "heredero de las Farc"

    El senador Iván Cepeda asegura que los hijos del expresidente Álvaro Uribe han optado por la calumnia en su contra tras la condena contra su padre.

  • Tomas Uribe
    Tomás Uribe
    Nación

    Es un tema que atañe a la familia: Uribe sobre intervención de su hijo Tomás en reunión con De Roux

    “Mis hijos han padecido muchas circunstancias de la vida política”, puntualizó el expresidente.

  • Padre Francisco de Roux
    Padre Francisco de Roux
    Foto: Facebook Live BLU Radio
    Paz

    Fue una falta de respeto lo que hicieron Álvaro y Tomás Uribe: padre Francisco de Roux

    “Amnistía general”, una de las propuestas que hizo el expresidente Ávaro Uribe en su charla con la Comisión de la Verdad. Estas fueron las reacciones.

  • Reunión Uribe y Comisión de la Verdad Foto suministrada.jpg
    Reunión Uribe y Comisión de la Verdad /
    Foto: suministrada
    Nación

    Este país de pronto va a necesitar una amnistía general: expresidente Uribe

    Se vivió en el diálogo un tenso momento en el cual intervino Tomás Uribe y la comisionada Lucía González.

  • 279494_BLU Radio. Óscar Iván Zuluaga / Foto: AFP
    BLU Radio. Óscar Iván Zuluaga / Foto: AFP
    Política

    ¿Aceptaría Óscar Iván Zuluaga a Tomás Uribe como vicepresidente? Esto respondió el candidato

    Zuluaga habló en BLU Radio sobre su aspiración a la presidencia de la República.

  • 269760_BLU Radio. María Fernanda Cabal / Foto Twitter: @MariaFdaCabal
    BLU Radio. María Fernanda Cabal / Foto Twitter: @MariaFdaCabal
    Política

    Tomás Uribe dijo que María Fernanda Cabal podría ser la Angela Merkel colombiana y Petro respondió

    Resaltó el papel protagónico que podría desarrollar la senadora del Centro Democrático si llegara a la Presidencia

  • Álvaro Uribe, Tomás Uribe y Jerónimo Uribe
    Política

    "No he hablado con mis hijos de la reunión con el presidente, ellos son amigos": Álvaro Uribe

    El expresidente desestimó que se tratara de un encuentro de tipo político el que tuvieron en días pasados Tomás y Jerónimo Uribe con el presidente Duque.

  • Iván Duque, Tomás y Jerónimo Uribe Moreno
    Iván Duque, Tomás y Jerónimo Uribe Moreno
    Fotos: AFP
    Política

    Duque y los hijos de Uribe hablaron, como amigos, de la reforma tributaria: MinInterior

    "Uno no tiene que tener una calidad o una condición para reunirse con un presidente o con un ministro", aseguró Daniel Palacios en entrevista con Mañanas BLU.

  • Tomás Uribe, Iván Duque, Jerónimo Uribe
    Tomás Uribe, Iván Duque, Jerónimo Uribe
    Política

    Duque no solo se reunió con Tomás Uribe, también con Jerónimo Uribe: debate Mañanas BLU

    "No tiene ninguna presentación que le hagan campaña política a Tomás Uribe con una reforma tributaria", dice Aurelio Suárez. Para otros panelistas, "son empresarios con una visión valiosa". Reviva el debate de Mañanas BLU.

  • Iván Duque y Tomás Uribe
    Iván Duque y Tomás Uribe
    Fotos: Presidencia y AFP
    Política

    Presidente Duque se reunió con Tomas Uribe para hablar sobre la reforma tributaria

    En la conversación se planteó que el Gobierno Nacional está dispuesto a acoger e impulsar propuestas viables de austeridad luego que la bancada del Centro Democrático manifestara públicamente su descontento con algunos puntos de la reforma tributaria.

