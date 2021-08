Fue una falta de respeto lo que hicieron Álvaro y Tomás Uribe: padre Francisco de Roux

El lunes 16 de agosto se llevó a cabo una conversación entre el expresidente Álvaro Uribe y el padre Francisco de Roux , presidente de la Comisión de la Verdad.

El principal objetivo de este encuentro era escuchar la versión del exmandatario sobre los sucesos ocurridos bajo el marco del conflicto que vivió el país. Entre la conversación, salió a la luz el término “amnistía general”, la cual fue traía a colación por Uribe refiriéndose a que creía que Colombia se necesitaba una medida de estas características.

Una opinión bastante polémica sobre la que se profundizó en Mañanas BLU 10:30 con la participación Humberto de la Calle, negociador principal durante el Proceso de Paz con las FARC en la Habana.

De la Calle explicó que, desde un punto de vista jurídico, la “amnistía genera” es algo imposible y que atenta con los acuerdos pactados en el Proceso de Paz.

La razón de esto, es que los delitos de guerra, vistos desde el punto jurídico, no pueden ser amnistiados.

La propuesta no fue bien recibida por su parte, incluso acepta que es una forma de intentar lavarse las manos y buscar que no exista una adecuada reparación con las víctimas.

Actualmente existe un imaginario en el cual se cree que hay amnistía con los responsables del conflicto en Colombia, pero Humberto de la Calle se preocupó por aclarar que esto solo aplica a soldados rasos, los cuales cumplían órdenes.

Pero que el Proceso de Paz buscó acordar que los verdaderos responsables del conflicto, logren reparar y pagar de la mejor forma a la sociedad.

En la conversación, también participó uno de los protagonistas en la declaración de Uribe ante la comisión, el padre Francisco de Roux, quien fue cuestionado por el rumbo que tomó la charla en la que parecía que el expresidente era quien tenía la mediación.

Aclarando esta impresión, explicó que el equipo dispuesto por su equipo presentó algunos inconvenientes, por lo que solo la transmisión fue hecha desde las redes del exmandatario.

También recalcó el cumplimiento al escuchar la versión de Álvaro Uribe, quien siempre expresó no reconocer a los entes desplegados bajo el Proceso de Paz, pero señaló que, al no tener una actitud en búsqueda de perdón, no cumple con su propósito inicial, el cual es reparar a las víctimas.

La atención de la audiencia se inclinó hacia la discusión que tuvo en medio de la transmisión el hijo del expresidente, Tomás Uribe, con la comisionada invitada Olga Lucía González.

El padre expresó que hizo un reclamo ante Álvaro Uribe por lo ocurrido, lo cual descentralizaba el objetivo de la reunión.

“Lo más importante siempre serán las víctimas, es allí donde se debe centrar la atención”, explicó De Roux.

Para finalizar, el padre aclaró que, aunque es una tarea difícil, su trabajo busca garantizar que el informe final presentado por la Comisión, refleje de la manera más imparcial el resumen y los hechos ocurridos bajo el conflicto en Colombia.