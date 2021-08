Petro de acuerdo con Uribe: debe haber una amnistía general en Colombia

El senador Gustavo Petro, en su cuenta de Twitter, dijo estar de acuerdo con el planteamiento del expresidente Álvaro Uribe de una amnistía general en Colombia, propuesta que hizo el exsenador durante una reunión con el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux.

“Estoy de acuerdo con una amnistía general en Colombia. El perdón social e histórico es un momento casi irrepetible, pero fundamental en la paz las sociedades. Pero antes de una amnistía debe haber devolución de todos los bienes a los despojados y verdad completa”, escribió Petro.

Con este planteamiento también estuvo de acuerdo el padre De Roux, quien en entrevista con Mañanas BLU , aclaró que debe hacerse de una manera cuidadosa para no incurrir en la impunidad.

“Me parece importante porque, visitando las cárceles y habiendo estado en la cárcel de Barrancabermeja durante 12 años, la magnitud de las oscuridades y de las personas que están en las cárceles es inmensa en Colombia. Ahí hay un mensaje muy importante para la paz y la serenidad de este país”, sostuvo el sacerdote.

En la reunión con De Roux, Uribe, al referirse al caso Epa Colombia afirmó: “Anoche veía un programa de la niña ‘Epa’ … a mí me parece grave lo que esa niña hizo, no la conozco y no la quiero juzgar, de darle con un martillo al TransMilenio. Pero también decían, y ¿por qué estos violadores de niños ni un día de cárcel? Este país de pronto va a necesitar una amnistía general, casi que un borrón y cuenta nueva, dijo el expresidente.

