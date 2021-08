En redes me odian, dicen que soy guerrillero, pero no me preocupa en absoluto: padre De Roux

El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, en entrevista con Mañanas BLU, dijo que no le preocupan los comentarios que dicen en su contra en redes sociales por su posición frente a hechos ocurridos en el conflicto.

“Yo sé lo que dicen de mí y no me preocupa en absoluto. De mí dicen que soy guerrillero, que soy de las Farc, del ELN, que soy ladrón de tierras, de mi madre dicen lo que quieran. No me preocupa para nada”, dijo.

De Roux enfatizó en que su posición no es política y que no está a favor o en contra de algún político en particular.

“Siempre me pregunto: ¿qué dolor habrá en esas personas para plantearse así? ¿Cuál será el origen? Seguramente son víctimas o tienen víctimas en su familia. Quisiera hablar con ellos, hablar con cada uno de ellos”, reflexionó.

Añadió que la estigmatización y el señalamiento hace parte de una sociedad enferma y traumatizada.

“Una cosa es que les pido a los jóvenes es: por favor, cuando reciban unas cosas de esas, no sobre mí, sino sobre cualquier cosa que es pasando odio, por favor párenlo. No jueguen a nada a que incentive el odio en el país”, indicó.

Escuche a Francisco de Roux en Mañanas BLU: