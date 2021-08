“Me parece importante la idea de Uribe de una amnistía general”: padre Francisco de Roux

El expresidente Álvaro Uribe, durante su reunión con el padre Francisco de Roux , presidente de la Comisión de la Verdad, manifestó que Colombia necesitará pronto una amnistía general, un borrón y cuenta nueva.

Lo hizo al referirse al polémico caso de ‘Epa Colombia’, la joven empresaria condenada a cinco años de cárcel por destruir estaciones de TransMilenio.

“Anoche veía un programa de la niña ‘Epa’ … a mí me parece grave lo que esa niña hizo, no la conozco y no la quiero juzgar, de darle con un martillo al TransMilenio. Pero también decían, y ¿por qué estos violadores de niños ni un día de cárcel? Este país de pronto va a necesitar una amnistía general, casi que un borrón y cuenta nueva, dijo el expresidente.

En entrevista con BLU Radio De Roux manifestó que está de acuerdo con la idea de Uribe de que en el país es necesaria una amnistía general.

“Me parece importante porque, visitando las cárceles y habiendo estado en la cárcel de Barrancabermeja durante 12 años, la magnitud de las oscuridades y de las personas que están en las cárceles es inmensa en Colombia. Ahí hay un mensaje muy importante para la paz y la serenidad de este país”, sostuvo el sacerdote.

Añadió que para esa amnistía es muy importante un análisis profundo para que no haya impunidad.

Publicidad

“Pienso que el país debe abrirse a la paz grande. A mí me gusta la idea, pero siempre y cuando se definan con mucha claridad los asuntos para que no haya una profundización de la impunidad”, indicó el presidente de la Comisión de la Verdad.

Escuche la declaración de Francisco de Roux en Mañanas BLU: