Uribe dio su versión sobre falsos positivos sin reconocer la legitimidad de la Comisión de la Verdad

Este lunes, 16 de agosto, pese a que se había dicho que no se iba a transmitir el histórico encuentro entre el expresidente Álvaro Uribe con el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, este terminó siendo emitido por el canal de YouTube del exmandatario.

El encuentro fue en una mesa con un mantel tradicional con Uribe como protagonista, mientras el padre de Roux se encontraba en un lugar secundario al lado derecho del expresidente, con fallas de sonido y animales de fondo.

La declaración clave de esta reunión fue cuando el expresidente aseguró que no tenía conocimiento sobre los falsos positivos, “algunos de esos muchachos habían sido seducidos que iban a una oportunidad de ganar dinero, y eso no justifica lo que pasó ¡qué error cometí yo! (…) cometí un error por esos días decir, no habrán estado recogiendo café, y he reconocido ese error en muchas oportunidades, porque lo cometí por afirmaciones que escuché, al principio eso no lo creía ni la Fiscalía”.

Asimismo el exmandatario aseguró que la culpa no es de quien exige resultados, “no es que me vengan a decir que como yo exigía resultados iban a cometer crímenes, por favor, la culpa nunca es de quien exige resultados con transparencia, es del incapaz criminal que para fingir resultados produce crímenes”.

Por otro lado, el padre Francisco de Roux aseguró que no hay diferenciación de personas que acuden a la Comisión de la Verdad y que no hay verdad absoluta.

La Comisión de la Verdad informó mediante un comunicado que los aportes hechos por el expresidente serán analizados y contrastados por esta institución como parte del esclarecimiento de los hechos ocurridos frente al conflicto armado.

Publicidad

Vea el video: