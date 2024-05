Conflict Responses sobre ELN: “Facilita posibilidad de dos negociaciones, pero no es garantía”

La oficina del alto comisionado de Paz informó que el Gobierno nacional adelantará negociaciones con el frente Comuneros del Sur, del ELN, que anunció su ruptura con el comando central de esa guerrilla, que anunció volver a secuestrar pese a que se habían comprometido a la suspensión de extorsiones y secuestros; el comisionado solo dijo que se harán los "esfuerzos necesarios para que se retome el cumplimiento del compromiso adquirido por la guerrilla en el sexto ciclo de diálogos".

Al respecto habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el director académico de la Fundación Conflict Responses, Kyle Jhonson. De acuerdo con él, a pesar de la situación actual de crisis en la mesa de negociaciones, es probable que se vuelvan a reunir en un futuro cercano. Por eso, destacó la importancia de lo ocurrido recientemente con el frente Comuneros, que decidió buscar un acuerdo de paz a nivel local, “rompiendo con la dirección nacional del ELN”. Esto, indicó, crea la posibilidad de tener dos negociaciones al mismo tiempo, aunque “no garantiza” que esto ocurra.

“Yo creo que lo más probable es que se vuelvan a reunir. Quizás, si no ocurre el 20 de mayo, que probablemente sí, pues en días después. Incluso en esta crisis, se reunieron en Caracas hace poco. Entonces la crisis no ha parado las reuniones; ahora lo clave va a ser lo que ocurrió ayer, cuando el frente Comunero del Sur anunció que oficialmente ya no hace parte del ELN,ellos rompen con la dirección nacional y dicen que son un grupo armado aparte. Eso, en teoría, facilita la posibilidad de tener dos negociaciones al tiempo, pero no es una garantía, entonces creo que tendrá que haber una reunión entre el Gobierno y el ELN en algún momento en que discuten esta nueva realidad”, explicó Jhonson.

En cuanto a las transformaciones que el ELN solicita, Kyle Jhonson mencionó que estas son cambios de largo plazo que requieren tiempo y voluntad política. En ese sentido destacó que el Gobierno actual tiene limitaciones debido al corto tiempo restante en su mandato, pero la meta es llegar a un punto en que la próxima administración decida que es políticamente más rentable seguir con la negociación que romperla.

Respecto al próximo congreso del ELN, señaló que es una reunión clave en la que se discutirán temas importantes. Aunque es poco probable que haya cambios en la conformación del comando central, dijo que probablemente no se permitirá debatir y llegar a consensos sobre la paz.

En cuanto a la estabilidad y seguridad que el Gobierno puede ofrecer al ELN, insistió que ninguna administración puede garantizar estabilidad a largo plazo debido a la limitación de los períodos presidenciales. Sin embargo, destaca la importancia de avanzar en la implementación del acuerdo de paz con las Farc para generar confianza y mostrar avances.