Uribe le faltó el respeto a la comisionada Lucía González: padre Francisco de Roux

El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad , se pronunció sobre la polémica entrevista al expresidente Álvaro Uribe este lunes festivo, en la que el exgobernante no admitió responsabilidad en los miles de asesinatos de civiles cometidos por militares, quienes fueron presentados como delincuentes para inflar las cifras de la lucha contra la guerrilla en el escándalo conocido como 'falsos positivos'.

El sacerdote aseguró que el encuentro le dejó un sinsabor y calificó como una falta de respeto las palabras de Uribe en contra de la comisionada Lucía González , quien recibió descalificada.

"Un sabor complejo, quiero ser franco, no es fácil de digerir", dijo el sacerdote.

"Hubo una falta de respeto del expresidente Uribe a la comisionada. Yo lo recalqué y él en ese momento, cuando yo le digo, por favor, aquí usted silenció y sacó a la comisionada, reconoce y cambia e invita a Lucía. Entonces ella le dice, ya dije lo que tenía que decir", agregó.

De Roux aseguró que él mismo le pidió a la comisionada González que hiciera presencia y consideró que ello no significó una provocación a Uribe.

"La expresión que uso Uribe al sacarla fue 'usted es demasiado radical y tiene sesgo', en una sola frase. Cuidado, el punto de Lucía sobre las Farc y que lo pudo expresar con toda claridad, es que ella no es partidaria de las Farc, sino que cuando lee el programa de ellos , que es social demócrata, ella tuitea que está de acuerdo con esos principios.

El presidente de la Comisión de la Verdad dijo que no reaccionó a la intervención de Tomás Uribe en la entrevista, quien aseguró que el 57% de los falsos positivos se dieron durante el tiempo en que Juan Manuel Santos fue ministro de Gobierno.

"No me quise meter en esa polémica, porque no quería poner la discusión como una discusión entre Santos y Uribe. Esa cifra, que podría ser discutible, la dijo Tomás desde una esquina. Se metió. Yo no quise armar una polémica", declaró.

Según el padre De Roux, es de destacar que Uribe habló sobre la masacre de Guaitarilla y la de Cajamarca. También destacó que reconociera que el procedimiento del Ejército en Jamundí fue sido ilegítimo y violento, además de aceptar su equivocación al decir que los hijos de las madres de Soacha no habían ido a recoger café.

"La paz no es solamente un asunto de armas, sino de señalarnos unos a otros como ilegítimos", afirmó De Roux.

"El punto más delicado que hay allí, es que en La Habana se hizo la paz entre las Farc y el Estado. Pero no se ha hecho la paz en Colombia. Esto es una cosa delicadísima", complementó.

Escuche al padre Francisco de Roux en entrevista con Mañanas BLU: