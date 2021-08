Las frases más polémicas de la tensa reunión entre Álvaro Uribe y el padre De Roux

El presidente de Colombia en el periodo 2002 – 2010, Álvaro Uribe Vélez, habló con el presidente de la Comisión de Verdad, el padre Francisco de Roux, en una reunión se llevó a cabo en la finca del exmandatario ubicada en el sector de Llanogrande, en el departamento de Antioquia.

Uribe es señalado por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron mientras que estaba en el cargo del país, por lo que durante el encuentro resaltó el engaño y las mentiras que a él también le dijeron.

Se declaró víctima de quienes presentaron 'falsos positivos', las bajas que presentaron las fuerzas militares y que las hicieron pasar como guerrilleros abatidos.

"La culpa nunca es de quien exige resultados con transparencia, (es) del incapaz criminal que para fingir resultados produce crímenes"

Este es uno de los temas centrales que se estudian para poder redimir a las víctimas, a sus familias y sobre todo, conocer la verdad y culpables de este crimen. Responsabilidad que explicó Uribe se debe a que "Unos incapaces creían que producir resultados era producir crímenes".

Y es que los 'falsos positivos' no son un hecho aislado en medio del conflicto que vivió Colombia, ya que fueron más de 6.400 personas ejecutadas por militares y presentadas como bajas en combate durante el gobierno de Uribe, según la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Más que la situación de conflicto, se ha dicho que uno de los motivantes para los militares que se ha señalado, eran beneficios económicos por cada baja correspondiente a uniformados de las guerrillas.

Lo cual fue desmentido por el mismo Uribe, negando que su gobierno pagara "incentivos económicos a la fuerza pública" a cambio de muertes en combate.

Álvaro Uribe también expresó que una parte de los asesinatos, fueron cometidos por militares que servían a narcotraficantes.

El hecho particular en esta declaración, es que Álvaro Uribe no asistió ante la JEP porque no reconoce la legitimidad de las instituciones surgidas tras el acuerdo de paz con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC.

Siendo este organismo quien se presenta ante él para que dé su versión.

Versión que estuvo caracterizada por el señalamiento como directos responsables a los militares:

"No hay un soldado o un policía que pueda decir que yo le di mal ejemplo de palabra o de obra", puntualizó Uribe, quien aseguró que su Gobierno "nunca les dio incentivos económicos a los miembros de las Fuerzas Armadas".

Durante el encuentro, Uribe expresó su desconcierto por todo lo que las fuerzas armadas, según él, hicieron para engañar al país y cometer crímenes.

"Tuvimos 53.000 desmovilizaciones de grupos paramilitares y 18.000 miembros de grupos guerrilleros… para mí era muy difícil creer que había 'falsos positivos'”.

La reunión dejó también como protagonista a una de las frases que expresó el expresidente, donde habló de la situación que vivió ‘Epa Colombia’, pues critica el actuar de la reconocida joven que vandalizó las estaciones de TransMilenio, pero no entiende cómo, quien sí merece una pena ejemplar no es condenado.

Usando esta situación para ejemplificar el momento de la justicia en Colombia, habló de la posible necesidad en el país por una ‘amnistía general’.