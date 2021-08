Este país de pronto va a necesitar una amnistía general: expresidente Uribe

Este lunes, 16 de agosto, en el diálogo público que se llevó a cabo entre el expresidente Álvaro Uribe y Francisco de Roux , presidente de la Comisión de la Verdad, Uribe manifestó que “este país de pronto va a necesitar una amnistía general, casi que un borrón y cuenta nueva”.

Esto tras referirse al cado de Daneidy Barrera, ‘Epa Colombia’, “anoche veía un programa de la niña ‘Epa’ … a mí me parece grave lo que esa niña hizo, no la conozco y no la quiero juzgar, de darle con un martillo al Transmilenio”.

“Pero también decían, y ¿por qué estos violadores de niños ni un día de cárcel?, y esta niña condenada”, añadió el exmandatario.

Por otra parte, el padre de Roux le contó a Uribe que han escuchado “testimonios que a nosotros nos han dado miembros del Ejército que te dicen, nosotros arreglábamos esos escenarios de combate, nosotros poníamos plata para que el CTI quedara involucrado”.

El expresidente Uribe replicó al respecto de los crímenes que habrían cometido integrantes de la Fuerza Pública, “a mí me da mucha dificultad aceptar que las fuerzas armadas de mi patria estuvieran cometiendo delitos”.

“En este país han asesinado muchas personas porque los han estigmatizado de guerrilleros y a otros por paramilitares”, puntualizó Uribe.

Además, Uribe le dijo al padre de Roux que, “usted tiene que ver la película padre, no puede mirar la fotografía”.

En un momento del diálogo, la comisionada Lucía González le iba a preguntar algo al expresidente y fue interrumpida por Tomás Uribe, quien le dijo en varias oportunidades que “a Santos lo trataron como un rey”.

Vea el video: