La reacción de los partidos políticos a declaración de Uribe sobre una amnistía general en el país

Durante el diálogo público que sostuvo Álvaro Uribe Vélez y el padre Francisco de Roux, el exmandatario sostuvo que el país va a necesitar una “amnistía general”.

La afirmación causó una reacción desde diferentes partidos donde ya se notan las opiniones divididas.

John Milton Rodríguez, senador de Colombia Justas Libres, indicó que “el tema de amnistía general hay que trabajarlo con pinzas”.

Una cosa es la amnistía para delitos menores y una cosa muy diferente es los delitos que tiene que ver con lesa humanidad. Es especial porque hay que garantizar la justicia para las víctimas del conflicto armado afirmó Rodríguez.

Por su parte, el senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, afirmó que esa propuesta de una amnistía no es posible si no se “incorporan los estándares de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para las víctimas de los conflictos”.

Publicidad

“Cualquier propuesta de reconciliación que incorpore los derechos de las víctimas deben armonizarse con la normatividad internacional”, añadió el senador.

Del Centro Democrático, partido del expresidente Uribe, el senador Ciro Ramírez advirtió que “más que amnistía se necesita una justicia eficaz, que no mire para un solo sector ideológico como lo es la JEP”.

Por último, el senador Iván Cepeda del Polo Democrático sostuvo que si el expresidente tiene una pretensión de amnistía “debe ser con la condición de que haya verdad y una verdad seria”.