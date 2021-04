Duque no solo se reunió con Tomás Uribe, también con Jerónimo Uribe: debate Mañanas BLU

Una dura polémica se ha levantado en el mundo político y las redes sociales por la reunión que sostuvieron Tomás Uribe y el Presidente Iván Duque para hablar de temas relacionados con la reforma tributaria que prepara el Gobierno, según se conoció. BLU Radio supo que además de Tomás Uribe también estuvo presente su hermano Jerónimo Uribe.

¿Por qué tiene el Presidente de la República que reunirse con los hijos de Uribe para debatir sobre temas de la reforma tributaria? Ese fue el tema del debate de Mañanas BLU. Para Felipe Zuleta y María Consuelo Araujo, "en primer lugar no está prohibido que el Presidente se reúna con cualquier ciudadano. Además son empresarios con visiones, experiencia e ideas".

Así mismo, recordó Zuleta, Tomás cuenta con un cargo al interior del Centro Democrático y, como tal, es normal que el presidente se reúna con representantes de partidos políticos. "No creo que Tomás Uribe le dé órdenes a Duque" dijo respecto de los anuncios posteriores que emitió el Presidente de sacar productos de una eventual subida del IVA , señaló Felipe Zuleta.

Héctor Riveros coincidió con la visión: "estoy con Felipe, no me parece mal, (Tomás) ocupa un cargo en el partido de Gobierno. Lo que sí es claro es que (la reunión) le hace daño a la imagen del Presidente de la República. Mucha gente lo califica de 'subpresidente' y me parece que este tipo de cosas lo que hacen es ratificar esa imagen de un presidente débil".

Aurelio Suárez señaló que "no tiene presentación" que "se convierta una reforma tributaria en una plataforma política" en favor de Tomás Uribe. "Es un despropósito", puntualizó. Otros panelistas consideraron que efectivamente "se está pavimentando" la vía para una eventual campaña hacia el Congreso de Tomás Uribe.

Daniel Mejía consideró, no obstante, que "fue una reunión de carácter privado, si bien de carácter político, de la que no tenemos certeza de qué pasó". María Consuelo Araujo reiteró que el Presidente "no tiene restricción para hablar con cualquier ciudadano, no está prohibido", al concluir que "los hermanos Uribe tienen una visión empresarial social" que es importante tener en cuenta.

Reviva este interesante debate de Mañanas BLU: