Café, sal, azúcar y chocolate no tendrán IVA del 19%, anuncia Iván Duque

El presidente de la República, Iván Duque , anunció que ordenó al Ministerio de Hacienda no imponer IVA del 19% al café, el azúcar, la sal y el chocolate, lo que significa que la propuesta será retirada del proyecto de reforma tributaria que el Gobierno presentará esta semana en el Congreso.

El presidente dijo que los productos que tengan IVA cero, se mantendrán así y lo mismo pasará con los que tengan IVA del 5%.

"He sido muy claro y voy a decirlo de una manera muy diáfana. Esos cuatro productos (café, Sal, Chocolate, azúcar) se van a mantener tal como están hoy. Esa es la instrucción que le he dado al Ministerio de Hacienda. Los que tengan IVA cero se mantendrán en IVA cero y los que tengan IVA 5% se mantienen ahí", anunció el presidente en entrevista con Red Más Noticias.

Así las cosas, el café, el chocolate, y el azúcar se mantendrán con IVA del 5%, mientras que la sal se mantiene en 0%.

🔴#EnVivo | "Chocolate, azúcar, sal y café se van a mantener tal y como están hoy", confirma el presidente @IvanDuque en #RedMásNoticias.



Canales 107 y 1007 HD de Claro o vía YouTube aquí ➡️https://t.co/daFdftJ0vw pic.twitter.com/OXCAdmJhAg — red+ noticias (@RedMasNoticias) April 7, 2021

La polémica surgió por la entrevista en BLU Radio con el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, quien manifestó que estos alimentos habían sido incluidos en el proyecto de reforma tributaria por ser considerados “no básicos de la canasta familiar”.

“Estamos hablando de unos productos que no son de la canasta básica familiar. No gravaremos la carne, el pollo, los huevos, la leche. Estamos mirando cuáles son esos productos que no son de la canasta básica que pueden pagar IVA. El jamón serrano se puede pagar IVA, las nueces lo mismo, el café, el azúcar, el chocolate”, había manifestado el funcionario.

Diferentes gremios expresaron esta semana su descontento con la iniciativa , pues traería una considerable reducción de estos productos.

“Dada la situación actual que vive Colombia y el mundo, pensar en colocar un valor a un producto seguramente eso podría desestimar el consumo y ha sido un trabajo que hemos venido haciendo, durante mucho tiempo. Entonces la verdad desde la parte de los caoteros colombianos no se ve con buenos ojos esto”, manifestó Edward Baquero, presidente de la Federación de Cacaoteros