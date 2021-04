Café, sal y azúcar no son alimentos básicos de la canasta, dice Gobierno y propone aumentarles IVA

El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo en BLU Radio que la reforma tributaria , que presentará el Gobierno esta semana al Congreso, no gravará con IVA a los alimentos básicos de la canasta familiar.

Sin embargo, el funcionario manifestó que a productos como el café, el azúcar y la sal sí se les impondría un IVA del 19%, por considerar que no son básicos en la mesa de los colombianos.

“Estamos hablando de unos productos que no son de la canasta básica familiar. No gravaremos la carne, el pollo, los huevos, la leche. Estamos mirando cuáles son esos productos que no son de la canasta básica que pueden pagar IVA. El jamón serrano se puede pagar IVA, las nueces lo mismo, el café, el azúcar, el chocolate”, dijo.

A la contra pregunta de si el café, la sal y el azúcar no son un bien básico, el viceministro dijo que “no son absolutamente necesarios”.

“A todos nos gusta mucho, pero que no es un bien esencial para la alimentación de las personas”, puntualizó.

El funcionario indicó que poner IVA a estos productos significaría pasar de 46 a 52% el número de productos de la canasta básica que pagarían IVA.

Publicidad

“Nosotros sí pensamos que podemos subir del 5 al 19% en algunos productos”, puntualizó.

Vea también: Gobierno revela los puntos clave de la reforma tributaria; así se pagarán más impuestos

Escuche las declaraciones del ministro en Mañanas BLU: