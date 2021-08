Es un tema que atañe a la familia: Uribe sobre intervención de su hijo Tomás en reunión con De Roux

Durante la reunión del expresidente Álvaro Uribe con el padre Francisco de Roux, llamó la atención la intervención de su hijo Tomás Uribe.

En un momento del diálogo, la comisionada Lucía González le iba a preguntar algo al expresidente y fue interrumpida por Uribe, quien le dijo en varias oportunidades: “A Santos lo trataron como un rey”.

En diálogo con Mañanas BLU, el expresidente dijo que su hijo estaba en la audiencia porque ese es un tema que atañe a su familia.

“¿Por qué mi hijo? Porque es un tema que atañe a la familia. Mis hijos han padecido muchas circunstancias de la vida política”, puntualizó.

En ese sentido, el expresidente manifestó que a sus hijos les duele lo que suceda con él: “Ellos sintieron en algún momento que no había exploración de la verdad, sino parcialización. La comisionada me hace a mi una pregunta, me hace una increpación. Me dice: ‘si hicieron todo eso, ¿por qué no se acabó la connivencia de paramilitares con militares?’ Le dije: los extradité, solo me faltó aplicarles la pena de muerte”.

Seguidamente, dijo que Tomás Uribe intervino mostrando los trinos a favor de las Farc de la comisionada.

“Lo que señaló fue que mientras hay unos a favor de las Farc, él está en contra de cualquier movimiento ilegal”, puntualizó.

Escuche la declaración de Álvaro Uribe en Mañanas BLU: