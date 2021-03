Hablando como político, Tomás Uribe dice que no se lanzará a la Presidencia

El empresario Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe , dijo en Mañanas BLU que no aspirará a la Presidencia porque tiene compromisos con socios y obligaciones que se lo impiden, pero aseguró que su militancia en el Centro Democrático seguirá firme.

“Soy un empresario, llevo 20 años haciendo empresa, aunque suene raro provengo de una familia de empresarios, el único político en la casa es mi papá”, sostuvo.

“No tengo aspiraciones políticas, no estoy en plan de candidaturas. Soy militante del Centro Democrático, partido del que me siento orgulloso”, agregó.

“Soy claro, de mi parte tengo compromisos empresariales con socios, con inversionistas, con empleados, que no me permiten buscar aspiraciones políticas. Por eso no las tengo”, complementó.

Con tono de político, Uribe Moreno aseguró que su propuesta económica se basa en el recorte en un 30 % de la JEP, el Congreso y el Estado, con el fin de reducir los niveles de pobreza, que podrían generar descontento y hacer que los colombianos sean seducidos “por una opción que no sea democrática”.

“La solución a los problemas sociales del país no necesita de más impuestos, necesita austeridad y eficiencia radical en el Estado”, sostuvo.

Uribe Moreno aseguró, sobre el recorte de la JEP, que sería mejor otorgar una amnistía a los desmovilizados.

“Yo creo que sería mucho más eficiente para el Estado darles una amnistía a los guerrilleros de las Farc, que se desmovilizaron de buena fe. Que llenen unos formularios por internet y cuenten la verdad de lo que hicieron”, dijo el hijo del expresidente Uribe.

