Imagen del presidente Petro: desaprobación supera levemente a la aprobación, según Invamer

La encuesta Invamer también mide la percepción ciudadana sobre la gestión del presidente Gustavo Petro y muestra un balance levemente desfavorable en su nivel de aprobación.



Desaprobación se mantiene por encima del 50%

Según los resultados, en abril de 2026 el 48,9% de los encuestados desaprueba la gestión del presidente, mientras que el 47,3% la aprueba . Un 3,8% no sabe o no responde, lo que indica que la opinión pública está ampliamente definida.

Aprobación presidente Petro Foto Invamer

Evolución reciente de la percepción

Según la medición, los niveles de aprobación y desaprobación del presidente han mostrado variaciones a lo largo del tiempo. En registros anteriores del mismo estudio, la desaprobación ha tenido picos superiores al 60%, mientras que la aprobación ha oscilado en niveles más bajos durante distintos momentos del actual gobierno.

Para abril de 2026, la diferencia entre ambas mediciones se reduce, situándose en menos de dos puntos porcentuales. Este comportamiento refleja un escenario de percepción dividido entre los encuestados.



Resultados en primera y segunda vuelta

En el escenario de primera vuelta en el que están todos los candidatos, la encuesta Invamer de abril de 2026 muestra a Iván Cepeda liderando la intención de voto con el 44,3%, seguido por Abelardo De La Espriella con 21,5% y Paloma Valencia con 19,8%. Más atrás aparecen Claudia López con 3,6% y Sergio Fajardo con 2,5%, mientras que el voto en blanco registra un 4,8% entre quienes manifestaron que definitivamente o probablemente votarían.



Escenario con todos los candidatos en primera vuelta Foto: Invamer

Los resultados evidencian una concentración importante del voto en los tres primeros candidatos, con una ventaja amplia de Cepeda frente a sus competidores. Este comportamiento marca una diferencia grande respecto a los demás aspirantes, cuyos niveles de apoyo se ubican en un solo dígito. En cuanto a los escenarios de segunda vuelta, la medición plantea distintos enfrentamientos.

En un eventual duelo entre Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella, el primero obtiene el 54,6% frente al 42,6% del segundo, con un 2,8% de voto en blanco. En otro escenario, Cepeda alcanza el 51,2% frente al 46,6% de Paloma Valencia. Asimismo, en una contienda entre Iván Cepeda y Sergio Fajardo, el primero registra el 59,8% de la intención de voto frente al 36,4% del segundo. Estos datos reflejan los distintos panoramas proyectados por la encuesta para una eventual segunda vuelta presidencial, con variaciones según los candidatos enfrentados.

Escenario en segunda vuelta: Cepedad vs. De La Espriella Foto: Invamer

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Encuesta Invamer completa