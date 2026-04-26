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"El presidente debería estar en el Cauca": Pedro Viveros por foto de cumpleaños de Petro

Mientras la población del Cauca y Valle del Cauca estaba intentando recomponerse de los últimos atentados, el presidente Petro publicó una foto celebrando su cumpleaños, aunque afirmó que fue el 19 de abril.

Cumpleaños presidente Petro y atentado en vía Panamericana
Cumpleaños presidente Petro y atentado en vía Panamericana
Fotos: @petrogustavo y AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de abr, 2026

El analista político Pedro Viveros cuestionó la reciente publicación del presidente Gustavo Petro sobre la celebración de su cumpleaños, al considerar que se da en un momento inoportuno frente a la crisis de orden público en el suroccidente del país, especialmente tras los atentados en Cauca y Valle del Cauca.

"A mí me parece que es un error El señor presidente debería estar en el Cauca, en el Valle. Allá creo que la única que llegó fue Paloma Valencia con el presidente Uribe, y del Gobierno pues no hubo ni por las curvas la presencia de nadie porque el presidente estaba en otro tipo de pensamiento”, afirmó el analista en Sala de Prensa Blu

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Durante la entrevista, Viveros aseguró que la difusión de la imagen —aunque según el mandatario corresponde al 19 de abril— se convirtió en un foco de críticas por haber sido publicada días después, justo cuando se registran múltiples atentados en Cauca y Valle del Cauca. Para el analista, el jefe de Estado debió priorizar su presencia en las zonas afectadas en lugar de generar polémicas en redes sociales.

Cumpleaños presidente Petro 2026
Cumpleaños presidente Petro 2026
X: @petrogustavo

Esta situación se da en medio de un complejo panorama para el Gobierno, marcado por recientes denuncias de la exfuncionaria Angie Rodríguez contra miembros del petrismo, lo que, según Viveros, refleja una crisis interna. A su juicio, estos escándalos, sumados a la situación de seguridad, están desplazando el debate hacia temas de corrupción, improvisación y tensiones dentro del mismo Ejecutivo.

En ese contexto, el analista planteó que el Gobierno ha optado por mantenerse en la agenda mediática a través de controversias que desvían la atención de los problemas estructurales.

“Sacan una foto, crean un debate y profundizan la discusión para que no se evalúe a fondo lo que está pasando en materia de orden público”, señaló Viveros.

Entretanto, cuestionó la política de paz total al considerar que no ha logrado contener la violencia y, por el contrario, habría permitido el fortalecimiento de estructuras ilegales. Recordó los últimos días se han registrado decenas de atentados en el suroccidente del país, lo que evidencia la gravedad de la situación.

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"Yo no entiendo si está funcionando la paz total, si es una cosa muy importante para el sector del candidato del presidente Petro, el doctor Iván Cepeda, ¿por qué no habla de eso y por qué no sale a hablar? ¿Por qué no da entrevistas? ¿Por qué no tiene grandes defensores?", concluyó.

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