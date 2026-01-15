Imponen medida preventiva a Ecopetrol por contaminación en ciénaga El Llanito

Las autoridades ambientales iniciaron una investigación por una grave contaminación con hidrocarburos en la ciénaga El Llanito, en Barrancabermeja, luego de que comunidades pesqueras alertaran sobre la muerte de al menos 15 manatíes antillanos y la afectación directa a uno de los ecosistemas más importantes del Magdalena Medio.

El hallazgo se registró en el sector conocido como El Rincón del Peñate, donde se detectaron concentraciones de productos hidrocarburos en la vegetación, el agua y los sedimentos. Según los pescadores, la contaminación es visible y persistente, especialmente en horas de la tarde, y coincide con una zona clave para la alimentación de especies como babillas, tortugas y, en temporada de lluvias, del manatí antillano.

Edinson Quintero, líder del gremio de pescadores de El Llanito, aseguró que la denuncia no responde a intereses particulares, sino a una alerta por el deterioro del ecosistema.

“No es un capricho de nosotros, es una voz de alerta por el daño al ecosistema. Aquí los manatíes vienen a comer y hoy estamos viendo cómo se pierde esta riqueza natural”, afirmó, al tiempo que pidió apoyo institucional para recuperar el humedal.



Desde la administración municipal, el secretario de Ambiente de Barrancabermeja, Leonardo Granados, confirmó la gravedad de la situación y respaldó las denuncias de la comunidad.

“Los pescadores tienen razón. Estamos frente a un factor de riesgo grave: la contaminación con hidrocarburos que viola el protocolo de biodiversidad y el plan de conservación del manatí antillano”, señaló.

Granados explicó que las inspecciones evidenciaron sedimentos impregnados de hidrocarburos en amplias zonas de la ciénaga, situación que calificó como “muy delicada”. Por ello, anunció la imposición de una medida preventiva y la solicitud formal para que la autoridad ambiental inicie una investigación administrativa sancionatoria.

“Ecopetrol tiene que responder por estos hechos. Ya tenemos 15 víctimas de manatí antillano y no podemos permitir que muera uno más”, enfatizó.

En el lugar hacen presencia la Corporación Autónoma Regional de Santander, la Policía Ambiental y la Secretaría de Medio Ambiente, con el objetivo de recopilar pruebas, determinar responsabilidades y definir acciones urgentes de descontaminación.

Además, se convocó al Acuerdo Empresarial para la Conservación del Medio Ambiente y la Biodiversidad, buscando una intervención conjunta que permita recuperar los humedales afectados.

Las autoridades advirtieron que la situación se agrava por la actual temporada de sequía, que incrementa la vulnerabilidad del ecosistema y de las comunidades que dependen de la pesca artesanal.