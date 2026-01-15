En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Imponen medida preventiva a Ecopetrol por contaminación en ciénaga El Llanito

Imponen medida preventiva a Ecopetrol por contaminación en ciénaga El Llanito

El secretario de Ambiente de Barrancabermeja, Leonardo Granados, confirmó la decisión tras una visita al afluente.

