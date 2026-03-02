En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / EE. UU. rompe contratos con Anthropic tras choque por uso militar de inteligencia artificial

EE. UU. rompe contratos con Anthropic tras choque por uso militar de inteligencia artificial

De acuerdo con el experto Pablo Aya, el Pentágono otorgó un plazo de seis meses para que las agencias de defensa realicen la transición hacia otros proveedores tecnológicos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad