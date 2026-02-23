En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Defensa de Nicolás Petro pide que inadmitan a Benedetti y a Escaf como testigos en el juicio

Defensa de Nicolás Petro pide que inadmitan a Benedetti y a Escaf como testigos en el juicio

A su vez, el abogado Alejandro Carranza pide admitir documentos y testimonios de personas que habrían aportado dinero al procesado.

