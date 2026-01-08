Esto se ahorrará en tiempo con la ampliación de la Autopista Norte: conectará la sabana con Bogotá

La idea de ampliar la Autopista Norte no es nueva, se ha venido trabajando desde años atrás, impulsada por las dificultades en la movilidad que ocurren en este corredor, sobre todo en horas pico, pero también por las emergencias ambientales que ocasionan inundaciones en algunos puntos cuando cae la lluvia.

De hecho, el proyecto es liderado por el Ministerio de Transporte, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); no obstante, antes la concesión encargada solicitó la licencia ambiental que daba vía libre para la ampliación, pero le fue negada, debido a falencias que no soportaban lo que pasaría con los humedales Torca y Guaymaral presentes en la zona.

Ahora, tanto los bogotanos como aquellos que a diario transitan por la Autopista Norte, recibieron una buena noticia, pues luego de varios meses, el pasado 7 de enero, la ANLA concedió al proyecto la licencia ambiental, la cual es clave para comenzar con las obras de la ampliación entre las calles 191 y 245.

El alcalde Carlos Fernando Galán aplaudió la buena noticia e indicó que desde la Alcaldía de Bogotá se adelantará un “trabajo técnico, riguroso y responsable, y participamos en todos los espacios convocados por el Gobierno nacional”.



No obstante, Galán manifestó que aún no han recibido una comunicación oficial sobre la decisión de la ANLA.

“Una vez recibamos la comunicación oficial, revisaremos de manera detallada las condiciones establecidas con el fin de que permitan la ejecución efectiva del proyecto y el inicio oportuno de las obras”.

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, expresó que se trata de una obra de integración regional que permitirá conectará la Sabana centro con Bogotá.



Esto se ahorrará en tiempo con la ampliación de la Autopista Norte

Valorado en 1,8 billones, el proyecto contempla la ampliación de 5,8 kilómetros del importante corredor, con la adición de 5 y 6 carriles por sentido, así como un carril exclusivo para TransMilenio entre la calle 191 y la calle 245.

La nueva vía permitirá que el trayecto sea más corto, pues tendrá una reducción de 45 minutos en el tiempo de viaje, cuando antes los conductores tardaban mucho más para solamente salir o entrar a Bogotá en horas pico.

Se espera que este proyecto traiga muchos beneficios no solo al finalizar la obra, sino durante su ejecución. Según el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey se beneficiarán a más de 6 millones de personas y generarán más de 30 mil empleos directos e indirectos.

Además, tras finalizar la obra se logrará un sistema regional de movilidad totalmente mejorado, pues se articulará con proyectos como el Tren de Zipaquirá, Conexión troncal de los Andes, la doble calzada Suba - Cota y una nueva concesión de Devisab.

