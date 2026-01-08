En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Llamada Petro - Trump
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Esto se ahorrará en tiempo con la ampliación de la Autopista Norte: conectará la sabana con Bogotá

Esto se ahorrará en tiempo con la ampliación de la Autopista Norte: conectará la sabana con Bogotá

La ANLA otorgó el permiso ambiental que hacía falta para comenzar con la ampliación de la Autopista Norte. La nueva vía permitirá que el trayecto sea más corto, esto se ahorrará en tiempo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad