Buenas noticias sobre el metro de Bogotá: Distrito dio importante anuncio para 2026

El 2026 comenzó con buenas noticias para los bogotanos que esperan con ansias que el metro entre en operación, pues la Alcaldía de Bogotá detalles de la operación y confirmó que llegó a un punto de 70 % de avance, ilusionando a todos de que sí pueda ser posible que entre en operación en 2027 como se tiene previsto.

“Cuando llegamos el primero de enero del 2024, tenía un avance de 28 %... Ahora el avance supera el 70 %. Los trenes que ya llegaron a Bogotá están en pruebas. Tres trenes ya están en pruebas (...) cada 15 días llegará un tren a nuestro país para poder integrarlo a la operación de prueba y garantizar que siga avanzando el proyecto como viene avanzando”, informó el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Metro de Bogotá. Foto: AFP

Esto sucederá con el metro de Bogotá en 2026

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó una noticia que emocionó a todos los bogotanos que esperan con ansias el avance de esta obra y es que, este 2026, la obra alcance un punto de más del 90 %.

“Otro hito para el Metro Bogotá, el 3 de enero llegamos a diez kilómetros de viaducto construido, se puso el vano S503 y gracias a eso ya el Metro tiene más de 10.025 metros. Seguimos avanzando para garantizar que Bogotá tenga Metro”, señaló al respecto el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.



Esto aumentó la expectativa de que la obra entre en operación en 2027, tal como el Distrito lo mencionó cuando arrancó el proyecto en cabeza de esta administración.

"Todo esto va dirigido a que en septiembre de 2027. Empecemos la marcha blanca y es una marcha en pruebas y de cumplimientos de todo el sistema de operación y comenzar la operación comercial en 2028", dijo el gerente de la empresa Metro de Bogotá, Leonida Narvaéz.