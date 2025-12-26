Empiezan las pruebas del Metro de Bogotá en el patio taller: así se ven

Durante este año, las obras de la Primera Línea del Metro registraron un avance cercano al 40 % desde enero de 2024, alcanzando un progreso total del 68 % del proyecto, según informó la Empresa Metro de Bogotá.

En el patio taller, ubicado en la localidad de Bosa, se ha avanzado en la construcción del garaje que albergará más de 25 trenes del sistema. De acuerdo con la entidad, se prevé que estas unidades lleguen al país hacia la recta final de 2026.

El 2 de septiembre llegó a Colombia los primeros seis vagones del primer tren del metro de Bogotá Foto: AFP

Asimismo, el Vagón Escuela del Metro —concebido como un espacio pedagógico e interactivo para preparar a la ciudadanía para la llegada de la Primera Línea— ha recibido a más de 100.000 visitantes desde su inauguración en 2022. Solo en 2025, ha sido visitado por más de 46.000 personas, según cifras de la empresa.

Por su parte, ‘El Pulpo’, una de las intersecciones más estratégicas de la Primera Línea del Metro, tiene prevista la entrega del segundo puente del sector para febrero del próximo año. Esta infraestructura será un punto clave de conexión con la estación de TransMilenio de la avenida Primero de Mayo con avenida 68.



Este punto será crucial en la interconexión de transporte en Bogotá. Foto: Metro de Bogotá.

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá, a mediados de 2026 se dará inicio a las pruebas de los trenes en un tramo aproximado de cinco kilómetros del viaducto, entre el patio taller y la Estación 4, ubicada en la localidad de Kennedy.



Así se ven las primeras pruebas dinámicas del Metro de Bogotá

Los primeros vagones del Metro llegaron a la capital el pasado 11 de septiembre, tras recorrer más de 16.000 kilómetros por vía marítima y terrestre, en un trayecto que tomó más de 30 días.

“El Metro es un hito que los bogotanos hemos esperado durante 80 años. Es una promesa histórica y, gracias al trabajo extraordinario de la Empresa Metro, la interventoría y el consorcio constructor, estamos cumpliendo por fin ese sueño”, afirmó el alcalde Carlos Fernando Galán.

🥳Esta mañana iniciaron las pruebas dinámicas de los trenes de nuestro Metro 🚆 en la vía de pruebas que se construyó en el patio taller. Este es un hito muy importante para que en mayo del 2026 podamos hacer las pruebas sobre el viaducto 👏.#ElMetroAvanza porque #AquíSíPasa ✅ pic.twitter.com/wxMWehJo4J — Metro de Bogotá (@MetroBogota) December 26, 2025

Según el mandatario, las primeras pruebas se realizaron a una velocidad promedio de 30 kilómetros por hora; no obstante, los trenes tienen la capacidad de alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora.

Los recorridos de los vagones por el viaducto están previstos para mediados de 2026, una vez finalizados más de cinco kilómetros de esta estructura.