En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Empiezan las pruebas del Metro de Bogotá en el patio taller: así se ven

Empiezan las pruebas del Metro de Bogotá en el patio taller: así se ven

El Metro de Bogotá presentó los balances de 2025, en los que destaca los logros más representativos del proyecto de infraestructura desde 2024. Hoy se conocieron las primeras imágenes de los vagones en circulación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad