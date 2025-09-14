El primer tren del metro de Bogotá ya fue ensamblado: está listo para empezar pruebas

La Primera Línea del Metro de Bogotá sigue dando de qué hablar, luego de la llegada del primer tren del esperado sistema de transporte a la capital, un paso que marca el inicio de una nueva etapa para el megaproyecto que entrará en operación comercial en 2028.

El tren arribó a Colombia desde las costas de China, ingresó por Cartagena y atravesó nueve departamentos hasta llegar a Bogotá. Finalmente, fue ensamblado en el Patio Taller de Bosa, donde se alista para las primeras pruebas de rodaje.

El pasado jueves 11 de septiembre, el tren quedó completamente armado y listo para iniciar recorridos internos en las vías del Patio Taller. “Gracias a todos por sus mensajes de apoyo y felicidad frente a la llegada del primer tren de nuestro Metro de Bogotá. Las obras avanzan en paralelo a las pruebas de los trenes. Serán cuatro antes de que termine este año”, afirmó Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá.

Pruebas del Metro de Bogotá en el Patio Taller

De acuerdo con lo revelado por la Alcaldía, cada vez que llegue un tren a la capital se activarán pruebas de rodaje en el ramal técnico del Patio Taller. Estas incluyen operación en conducción manual y automática, regulada por el sistema de señalización y control.

Las pruebas también tendrán una fase clave en 2026, cuando el viaducto cuente con al menos 5.760 metros construidos. En ese momento se validará el desempeño de los trenes en un entorno controlado que simule la futura operación comercial.

Avance de obras y características del primer tren

El Distrito informó que la construcción de la Primera Línea avanza con un 62,16 % de ejecución, según el corte al 31 de agosto. Las obras del viaducto ya son visibles en corredores como la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo, la calle Octava Sur, la calle Primera y la avenida Caracas, donde se levanta gran parte de los casi 24 kilómetros de trazado.

En cuanto al primer tren, la Alcaldía detalló que está compuesto por seis vagones, mide 135 metros de longitud, 2,90 metros de ancho y 3,90 metros de altura. Cada unidad podrá transportar hasta 1.800 pasajeros.

Juan Andrés Beltrán, periodista de Noticias Caracol, explicó que el diseño interior incluye 252 sillas distribuidas a lado y lado de los vagones, muy similar a los nuevos modelos de TransMilenio, con disposición de espaldas a las ventanas para optimizar el espacio y el flujo de pasajeros.

Con esta primera llegada, Bogotá comienza a acercarse a la meta de ver rodar su metro en 2028, un proyecto que transformará la movilidad de la ciudad y que sigue sumando hitos en su construcción.