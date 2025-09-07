Así son los vagones del metro de Bogotá: capacidad, diseño y tecnología

La llegada de los primeros vagones del Metro de Bogotá al puerto de Cartagena ha desatado una ola de emoción y esperanza en la capital, marcando un hito significativo en un proyecto esperado por más de 80 años.

Juan Andrés Beltrán, del equipo de Noticias Caracol, quien tuvo la oportunidad única de presenciar la entrega en China y ser parte del primer grupo en subir al tren durante sus pruebas, compartió detalles en entrevista con Sala de Prensa Blu sobre las características de los vagones.

Beltrán destacó que el metro es 100 % automatizado, prescindiendo de conductor y siendo operado remotamente desde un centro de control, lo que lo posiciona como una de las últimas tecnologías a nivel mundial en automatización.

Sobre el diseño interior, explicó: "Internamente estos vagones cuentan con 252 sillas que van a lado y lado, distribuidas pues equitativamente para que digamos que muy similar a los nuevos modelos del Transmilenio, que las personas se sientan de espaldas a las ventanas".

El 2 de septiembre llegó a Colombia los primeros seis vagones del primer tren del metro de Bogotá Foto: AFP

Además, se ampliaron las ventanas originales para ofrecer mayor visibilidad hacia el exterior, aprovechando que el metro será elevado, y para permitir la entrada de más luz. Los trenes, compuestos por seis vagones cada uno, cuentan con 36 sillas azules tradicionales para personas con prioridad, pantallas internas para información de paradas, parlantes, sistemas de aire acondicionado y circuito cerrado de televisión para seguridad.

La altura de las barras para sujetarse también fue diseñada considerando el promedio de estatura de los colombianos, ofreciendo dos tipos de agarres.



Capacidad y recorrido del Metro de Bogotá

Cada tren tiene una capacidad promedio de 1.800 personas, con un diseño que prioriza las zonas de pie debido a que el desplazamiento de la primera línea será relativamente corto: 27 minutos desde Bosa hasta Chapinero. Los trenes pasarán por la estación cada 140 segundos en promedio.

Metro de Bogotá llegó a puerto de Cartagena Foto: AFP

Beltrán detalló el cronograma de implementación de la primera línea del Metro de Bogotá. A mediados de 2026, se realizarán las segundas pruebas en los primeros 5 kilómetros del viaducto, abarcando la zona de Bosa y Primera de Mayo.

"El inicio de la operación comercial, si todo sigue como va, está prevista para que sea a partir de marzo del año 2028", concluyó.