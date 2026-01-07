Cambian reglas de parqueo y grúa en Bogotá: ahora tendrá que pagar más si le inmovilizan el vehículo

Con la llegada de un nuevo año y el aumento del salario mínimo en Colombia, el cual quedó en 2.000.000 sumando el auxilio de transporte debido al incremento del 23% decretado por el Gobierno nacional, muchas cosas comenzaron a subir su precio.

Entre ello, también aumentaron los servicios de movilidad, así como las tarifas de parqueaderos y de grúa.



Tarifas de comparendo y servicios de movilidad en Bogotá 2026

En Bogotá ya entraron en vigencia las nuevas tarifas de comparendos y servicios concesionados de la Secretaría Distrital de Movilidad , una actualización que se hace de forma anual y según la normativa vigente bajo la Unidad de Valor Básico. Las nuevas tarifas comenzaron a regir desde el 1 de enero de 2026. Estos ajustes impactan lo siguiente:



Valores de comparendos.

Custodia de vehículos en patios.

Servicios de tránsito y transporte.

Nuevas tarifas de parqueaderos y grúa en Bogotá

Desde la Secretaría de Movilidad de Bogotá anunciaron las nuevas tarifas de los servicios de patio y grúa que desde ya comenzaron a regir en la ciudad por la inmovilización de los vehículos.

Asimismo, mencionaron que los ajustes dependen del tipo de automotor y el número de días que se encuentre en custodia en los patios. Estos son los nuevos valores:

Parqueadero por día



Tipo de vehículo Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 a 30 Día 31+ Vehículos pesados $465.200 $486.800 $558.000 $186.200 $15.800 Vehículos livianos y medianos $167.600 $175.100 $200.800 $67.200 $5.900 Motocicletas y similares $54.300 $75.300 $118.500 $17.000 $1.200 Carretillas $18.700 $19.300 $22.200 $7.600 $600 Bicicletas $8.800 $9.400 $10.600 $3.600 $600 Patinetas con o sin motor $7.600 $10.600 $16.400 $2.400 $600

Servicio de grúa



Tipo de vehículo Tarifa Patinetas con o sin motor $70.100 Vehículos medianos $245.200 Vehículos livianos $268.500 Motocicletas y similares $408.600 Vehículos pesados $601.200

Es importante recordar que, además del incremento en parqueaderos y grúas, los trámites correspondientes a la Ventanilla Única de Servicios también son ajustados de cuerdo al salario mínimo. Por ello, antes de hacer un trámite ante la entidad hay que consultar los nuevos valores actualizados para 2026 por medio de la página web.