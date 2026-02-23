Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, lunes 23 de febrero de 2026

Publicidad
El chance Sinuano Día se mantiene como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en la región Caribe de Colombia. Con fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este sorteo se ha consolidado como una alternativa confiable.
El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 23 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que brinda oportunidades constantes a quienes participan.
Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., momento en el que los jugadores pueden verificar si su número fue favorecido. La puntualidad en la entrega de resultados ha sido uno de los factores clave para mantener la confianza de los apostadores.
Este chance ofrece diferentes modalidades, pensadas para ajustarse a distintos presupuestos y preferencias de juego:
Gracias a esta variedad, pueden participar tanto jugadores frecuentes como personas que apuestan de manera ocasional.
El valor de las apuestas es accesible y flexible. Los montos van desde $500 hasta $25.000 pesos colombianos, lo que permite la participación de personas con distintos presupuestos.
Esta facilidad de acceso ha sido determinante para que el sorteo conserve su vigencia en la región Caribe y en otras zonas del país.
Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado y presentar la siguiente documentación:
Según el valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:
El Sinuano Día continúa posicionándose como uno de los chances más confiables y consultados del Caribe colombiano, gracias a sus procesos regulados, horarios definidos y facilidad de participación.