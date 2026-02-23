Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, lunes 23 de febrero de 2026

El chance Sinuano Día se mantiene como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en la región Caribe de Colombia. Con fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este sorteo se ha consolidado como una alternativa confiable.



Número ganador del Sinuano Día hoy, lunes 23 de febrero de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 23 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Hora del sorteo del Sinuano Día

El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que brinda oportunidades constantes a quienes participan.

Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., momento en el que los jugadores pueden verificar si su número fue favorecido. La puntualidad en la entrega de resultados ha sido uno de los factores clave para mantener la confianza de los apostadores.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

Este chance ofrece diferentes modalidades, pensadas para ajustarse a distintos presupuestos y preferencias de juego:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a esta variedad, pueden participar tanto jugadores frecuentes como personas que apuestan de manera ocasional.



Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día

El valor de las apuestas es accesible y flexible. Los montos van desde $500 hasta $25.000 pesos colombianos, lo que permite la participación de personas con distintos presupuestos.

Esta facilidad de acceso ha sido determinante para que el sorteo conserve su vigencia en la región Caribe y en otras zonas del país.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado y presentar la siguiente documentación:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.

El Sinuano Día continúa posicionándose como uno de los chances más confiables y consultados del Caribe colombiano, gracias a sus procesos regulados, horarios definidos y facilidad de participación.