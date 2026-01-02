Contratistas por prestación de servicios, preocupados por el aumento del salario mínimo

La definición del salario mínimo para 2026, que en Colombia quedó fijado en $1.750.905 con un incremento cercano al 23 %, trae efectos directos para distintos sectores laborales, especialmente para los trabajadores independientes y contratistas, quienes deberán asumir un aumento significativo en sus aportes a seguridad social.

De acuerdo con la normativa vigente, la base de cotización de los independientes se calcula exclusivamente sobre el salario mínimo legal mensual vigente, sin incluir el auxilio de transporte. Esto significa que, a partir de 2026, ningún trabajador independiente podrá cotizar por debajo de los $1.750.905, valor que se convierte en el nuevo piso obligatorio para liquidar salud y pensión.

El ajuste se traduce en un aumento considerable en el pago mensual de la planilla. Mientras que en 2025 el total de aporte a seguridad social era de $413.000, para 2026 el valor asciende a $508.000, lo que representa un incremento de $95.000. Este aumento impacta de forma directa el ingreso disponible de quienes trabajan bajo contratos de prestación de servicios o de manera autónoma.

La medida ha generado preocupación entre los independientes. Jerónimo Sánchez, trabajador por prestación de servicios, advirtió que el incremento en los aportes no guarda proporción con los ajustes contractuales. “Va a ser un poco frustrante ver el gran aumento de ese pago de la planilla, comparándolo con el 7%, en mi caso, se aumentó en mi contrato”, señaló.



En la misma línea, Rodrigo Suárez aseguró que el alza tendrá un impacto mayor por tratarse del incremento más alto de los últimos años. “Solo en salud se nos va a subir la planilla que tenemos que pagar por obligación, porque nunca se paga por menos del salario mínimo, al contrario, se ajusta con él por más de cien mil pesos”, afirmó.

A esta situación se suma la incertidumbre por el aumento del costo de vida. Rubí Páez explicó que el alza del salario mínimo también encarece otros rubros que los independientes deben asumir sin que necesariamente vean un incremento en sus ingresos. “Nos perjudica porque aumentan las prestaciones sociales que pagamos de nuestro propio sueldo y no vemos ningún aumento en lo que ganamos. Además, sube el arriendo, los servicios y otros gastos básicos”, dijo.

Ante este panorama, distintos trabajadores independientes coinciden en la necesidad de que el Gobierno impulse proyectos o iniciativas que revisen y redefinan los criterios de cotización a seguridad social para quienes no cuentan con ingresos estables. Mientras tanto, el nuevo salario mínimo ya empieza a reflejarse en mayores obligaciones mensuales para este sector de la población laboral.

