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Comercio informal

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Precios agropecuarios subieron 1,2% en agosto: papa y otros alimentos impulsaron el aumento

Fenalco.
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Fenalco alerta desaceleración en el comercio: solo 15% de los empresarios superó sus presupuestos

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Mujer en una entrevista de trabajo.
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Cae la informalidad laboral femenina en Colombia: bajó 1,1 puntos y cerró 2025 en 52,3 %

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Finanzas personales

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Ley le pone 'tatequieto' a comercios: deben permitir ingreso a los baños en estos casos

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Más de 12 negocios en el Parque del Perro de Cali han cerrado por operativos, denuncian comerciantes

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