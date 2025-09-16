En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Más de 12 negocios en el Parque del Perro de Cali han cerrado por operativos, denuncian comerciantes

Más de 12 negocios en el Parque del Perro de Cali han cerrado por operativos, denuncian comerciantes

De acuerdo con los comerciantes, las autoridades estarían ordenando el cierre de sus establecimientos a la 1:00 de la madrugada, afectado sus ventas.

Parque del Perro Cali
Parque del Perro en Cali.
Foto: Alcaldía de Cali.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 01:47 p. m.

Propietarios de restaurantes ubicados en el Parque de Perro están protestando por los controles que hace en esa zona de Cali la Alcaldía Distrital por parte de la secretaria de movilidad. De acuerdo con los comerciantes, los operativos de la Secretaría de Movilidad se realizan en horarios de mayor afluencia, lo que, aseguran, afecta directamente la actividad económica de sus negocios.

“Nosotros no vamos en contra de las políticas del Alcalde y a la cultura que se quiere hacer con los ciudadanos que no cumplen el reglamento de tránsito. Pedimos a la Alcaldía que nos acompañe, estamos dispuestos a organizarnos, estamos cumpliendo la ley, pagamos impuestos y generamos más de 400 empleos en el sector”, dijo Edwin Guerrero, representante del sector gastronómico del Parque del Perro.

De acuerdo con los comerciantes, las autoridades estarían ordenando el cierre de sus establecimientos a la 1:00 de la madrugada, afectado sus ventas.

“Sentimos que hay abuso de autoridad por parte de la Policía, que, a la 1:00 de la mañana, prende unas alarmas que generan pánico en el sector”, agregó el representante.

Sin embargo, Blu Radio consultó a la Secretaria de Seguridad de Cali y afirmaron que no es cierto, que las autoridades estarían cumpliendo sus funciones bajo un decreto establecido sobre los horarios de los establecimientos.

