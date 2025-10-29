Policía y empresas se unen contra crimen: 2.700 compañías participaron en encuentro de seguridad

En medio del aumento de amenazas al sector productivo por extorsiones, ciberataques y redes criminales que usan el transporte legal para sus fines, la Policía reunió a cientos de empresarios en Bogotá para discutir un desafío que hoy es global: la seguridad en la cadena de suministro.

El encuentro, realizado en la Escuela de Cadetes General Santander, congregó a más de 2.700 empresas nacionales e internacionales, 315 de forma presencial y más de 2.400 conectadas virtualmente.

El espacio hizo parte del XXI Encuentro Anual del Frente de Seguridad Empresarial (FESEM), un programa que desde hace más de dos décadas busca fortalecer la cooperación entre las autoridades y el sector privado frente a la criminalidad.

El tema central de este año, 'Seguridad en la cadena de suministro: un desafío global', puso sobre la mesa los riesgos que enfrentan las compañías ante el robo de carga, el contrabando, la falsificación de productos y la infiltración de economías ilícitas en el comercio formal.



Expertos nacionales e internacionales coincidieron en que las mafias ya no operan solo en zonas rurales: ahora se camuflan entre los contenedores, las plataformas digitales y los corredores logísticos del país.

Coronel Elver Vicente Alfonso, director de la Dijin Foto: Policía

Durante la jornada se escucharon intervenciones de especialistas en seguridad, logística y tecnología, entre ellos el coronel Elver Vicente Alfonso, director de la Dijin, quien habló sobre los siete ejes estratégicos para blindar al sector productivo frente a las finanzas criminales y el cibercrimen. También participaron Julia Rosa Romero Benites, de la Universidad de los Andes, y el brigadier general (r) José Luis Ramírez Hinestroza, quienes compartieron experiencias sobre seguridad en infraestructura crítica y sostenibilidad empresarial.

Además del intercambio académico, el evento sirvió para presentar la octava edición del libro 'Herramienta de Seguridad para los Actores de la Cadena de Suministro', una publicación que recopila casos de éxito y buenas prácticas desarrolladas por empresas colombianas en alianza con la Policía.

Publicidad

El Frente de Seguridad Empresarial, creado hace 23 años, ha crecido hasta vincular más de 5.000 compañías y hoy impulsa proyectos de prevención, análisis criminal y educación en seguridad corporativa. Solo este año ha realizado casi 2.000 jornadas de sensibilización y más de 3.000 visitas técnicas a empresas de distintos sectores.