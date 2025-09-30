Acusan a famoso director de cine colombiano de estafa millonaria

El exitoso director de cine y televisión Camilo Andrés Vega, es señalado de, supuestamente, haber estafado a varios de sus amigos y conocidos con la promesa de entregar altos rendimientos. Una de las víctimas que se declara estafada es Julián Solórzano, amigo de años del director y quien relató cómo la confianza y la fama de Vega lo llevaron a invertir sumas millonarias en proyectos cinematográficos que nunca generaron los retornos prometidos.

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, Solórzano afirmó que la situación lleva en curso desde 2022. Sobre cómo conoció a Camilo Vega, dijo fue hace muchos años cuando jóvenes y la relación se fortaleció a través de un círculo social compartido en el motociclismo, donde "se empezó a generar una hermandad y una amistad".

Solórzano aseguró que confió en la invitación de Vega, quien le habría dicho que tenía un importante proyecto para invertir. La confianza, según contó, se basó en la trayectoria del director y sus reconocimientos nacionales.

"Camilo, en su momento y todavía sigue siendo un director famoso, exitoso y bueno en su labor que hace, pues yo confío en él por la amistad, por la fama, por todo". Además, Vega había ganado varios premios de cine.



Julián Solórzano denuncia a famoso directo de cine colombiano por estafa Foto: Blu Radio

Recordó que la primera inversión habría sido de “200 millones de pesos” en una película llamada ‘El Rey de la Montaña’. Según Solórzano, el contrato establecía que se le retornaría el dinero más el 38 % de utilidad en el transcurso de cuatro a seis meses. Esta rentabilidad, que le pareció "muy atractivo", nunca se habría materializado.

Cuando se vencieron los plazos, Vega, en lugar de retornar el dinero, habría convencido a Solórzano de reinvertir. Según reveló, le dijo que “no fuera bobo” y que no retirara lo ganado, que mejor esperara que había “otro proyecto”.

Solórzano aseveró que, supuestamente, nunca recibió las ganancias del 38 % prometidas ni nada de dinero.

Aceptando la sugerencia de reinversión, Solórzano invirtió los 200 millones iniciales más la utilidad prometida y, además, le “metió” 400 millones de pesos más para la nueva película. El engaño se habría repetido en un tercer proyecto, el cual Camilo Vega supuestamente “tenía vendido a Netflix”.

Para este proyecto, Solórzano le habría consignado “60 millones de pesos a la cuenta personal” de Vega.

Solórzano relató que Camilo Vega lo ha mantenido a la espera de forma constante durante tres años. Según añadió, presenta constantes excusas, como que está “esperando un acuerdo tributario de la parte cinematográfica” o que “no he vendido la película”.

La frustración de Solórzano radica en que la falta de cumplimiento no se ha manejado con transparencia, pues “no da la cara y dice que está viajando” cuando, según su versión, no es así.