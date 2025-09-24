Investigan cruel ataque en bar de Caquetá: hombre recibió cuatro disparos de su "amigo"

Gran conmoción generó en el municipio de San José del Fragua, Caquetá, un violento ataque armado ocurrido en la noche del sábado dentro de un bar del casco urbano.

Lo que parecía una reunión entre conocidos terminó en una escena de terror cuando uno de los asistentes sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra otro hombre con el que compartía en la misma mesa.

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el momento exacto en que tres hombres y una mujer ingerían licor tranquilamente, hasta que, de manera repentina, uno de ellos desenfundó un arma y abrió fuego en al menos cuatro oportunidades.

En el video se observa que, incluso después de que la víctima cayó al suelo, el agresor intentó continuar con los disparos.



Este es el video del ataque en un bar de Caquetá

Testigos relataron que, tras el ataque, algunos de los presentes intentaron auxiliar al herido. En las imágenes se ve a un hombre revisándole el pulso y tratando de mantenerlo consciente mientras pedían ayuda médica.

Otros videos, grabados con celulares, muestran a varias personas sacando al lesionado del lugar y trasladándolo en una motocicleta a un centro asistencial.

La Policía del Caquetá confirmó la captura del presunto agresor en el mismo sector, mientras una mujer que hacía parte del grupo le reclamaba por el ataque.

El coronel César Pinzón, comandante de la Policía en el departamento, informó que “la víctima tiene cuatro lesiones con arma de fuego y ya fue intervenido quirúrgicamente. El victimario está siendo puesto a disposición de las autoridades judiciales”.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, tanto el herido como el atacante tienen antecedentes judiciales. La víctima había sido condenada por concierto para delinquir, lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego, y se encontraba cumpliendo una pena extramural tras haber estado en la cárcel El Cunduy, en Florencia. El agresor, por su parte, registra antecedentes por daño en bien ajeno.