Título Juliana Guerrero
Gustavo Petro
Once Caldas

Bogotá

Alcaldía de La Candelaria adelanta operativo de control de alimentos y espacio público

En el corredor peatonal de la Carrera 7, la Alcaldía Local de La Candelaria está realizando operativos en los puestos de comidas y bebidas ambulantes. Confirman que han identificado varios de estos con elementos vencidos.

Alcaldía de La Candelaria adelanta operativo de control de alimentos y espacio público
Alcaldía de La Candelaria adelanta operativo de control de alimentos y espacio público.jpg
Foto: captura redes sociales
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

Este jueves, 25 de septiembre, en el centro de Bogotá, la Alcaldía Local de La Candelaria adelanta un megaoperativo en el espacio público, en el que principalmente se está verificando el estado de los alimentos y bebidas de los vendedores ambulantes que ubican sus puestos sobre el corredor peatonal.

Asimismo, la Alcaldía Local de La Candelaria confirma que estas acciones también buscan evitar conflictos de intereses entre los comerciantes de la zona, ya que, en reiteradas ocasiones, se han recibido denuncias de peleas entre vendedores por la disputa del espacio público.

Dentro del operativo, preliminarmente, se han levantado aquellos vehículos comerciales, más conocidos como coches de comida rápida, en los que se ha identificado que los alimentos se encuentran en estado de descomposición. Asimismo, en las bebidas que algunos de estos preparan en los mismos carros, también han encontrado partículas dentro de las botellas con las que elaboran licor, infusiones y otros productos.

Por su parte, la Alcaldía Local confirma que los vendedores a quienes se les retire la mercancía y los vehículos deberán entrar a un plan de integración, en el que tendrán que presentar la documentación correspondiente, como los permisos de permanencia, y certificar que los alimentos y bebidas que manipulan están en buen estado.

