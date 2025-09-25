Galán anuncia plan “sin precedentes” para apoyar a 1.200 comercios afectados por obras en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha reconocido que la capital enfrenta una cantidad de obras de construcción nunca antes vista, lo cual ha generado una afectación significativa en la calidad de vida de las personas y, especialmente, en los comercios ubicados en la zona de influencia de dichas obras.

Para responder a esta problemática, la administración ha diseñado un plan que ha sido calificado como “sin precedentes en Bogotá”. El objetivo central es utilizar recursos de la ciudad para apoyar económicamente a los negocios afectados.

El apoyo se materializará mediante proyectos cuyos montos varían entre tres y diez millones de pesos. La cantidad exacta que recibirá cada comercio se determinará basándose en la afectación de la zona, el tipo de comercio y el tamaño del establecimiento.

Este programa es un complemento a otras herramientas de apoyo existentes, como los procesos de incorporación a "Corazones Productivos" o diferentes ferias, pero se distingue por otorgar recursos y apoyos económicos a quienes se encuentran en las zonas de influencia.



La inversión calculada para la primera etapa de este programa asciende a alrededor de 6.000 o 7.000 millones de pesos. Según Galán, se espera que esta fase inicial alcance a cerca de 1.000 a 1.200 comercios afectados en Bogotá. No obstante, existe la intención de seguir trabajando para ampliar el alcance de la ayuda más allá de esta etapa inicial.

Aunque el plan busca mitigar los efectos de la obra del Metro, el apoyo no se limita únicamente a esta construcción. También incluye otras obras esenciales para la ciudad, como la de la troncal de Transmilenio de la Avenida 68.

Respecto a esta última obra, Galán mencionó que fue recibida con un avance del 44%, cuando el avance proyectado debía ser del 80%, y actualmente se encuentra en un 70% de ejecución. Se espera que el primer tramo de la Avenida 68 sea habilitado este mismo año.

El programa será presentado formalmente el próximo lunes en una rueda de prensa, y una semana después del anuncio, los comerciantes que deseen ser parte de estos beneficios podrán inscribirse y revisar la opción de apoyo, ya que se abrirá un vínculo, enlace y página web.