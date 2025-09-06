Nequi le quitó 'chicharrón' a comerciantes: ahora sería más fácil cobrarle a clientes

Actualmente, gracias a los avances tecnológicos, muchas personas prefieren usar tarjetas o transferencias antes que dinero en efectivo. Para pequeños comerciantes, vendedores informales o emprendedores, esta tendencia se convierte en un reto difícil de afrontar.

Muchos no tienen acceso a un datáfono debido a los altos costos que implica su adquisición y mantenimiento. Por esta razón, pierden ventas de clientes que ya no cargan billetes en sus bolsillos. Pensando en esta necesidad, Nequi lanzó la solución perfecta con Nequi Negocios, una herramienta digital que convierte el celular en un datáfono y que está disponible para aceptar diferentes métodos de pago.

Gracias a la alianza de la plataforma con Wompi, la pasarela de pagos del Grupo Bancolombia, se abre una oportunidad de inclusión financiera para quienes viven de su trabajo diario y necesitan más alternativas para recibir dinero.



¿Cómo funciona Nequi Negocios?

Con esta aplicación, los emprendedores pueden recibir pagos con tarjetas débito y crédito directamente desde su celular, siempre que el dispositivo tenga tecnología NFC. Además, la herramienta permite generar códigos QR y enlaces de pago, ideales para quienes venden a través de redes sociales o de manera informal.

Nequi - Pexels Montaje: Blu Radio.

Los pagos que se hacen por QR se reflejan de inmediato en la cuenta, mientras que los realizados con otros métodos aparecerán al día siguiente. Un punto clave es que Nequi asumirá las tarifas de transacción durante los primeros tres meses, lo que permite a los negocios empezar a vender sin preocuparse por costos adicionales.

“En Nequi creemos en el poder de la economía que pasa en las calles y en el empuje de los emprendedores. Cada venta, por pequeña que sea, mueve al país”, aseguró María del Pilar Correa, líder de estrategia de negocio de la plataforma.



Nequi Negocios: más que un datáfono digital

Nequi Negocios no es solo una herramienta para recibir plata. También ofrece Crédito Negocios, una opción para solicitar préstamos de hasta $10 millones, con plazos de pago de hasta 36 meses y la posibilidad de tener varios créditos activos. Una alternativa pensada para quienes necesitan capital de trabajo y cubrir gastos sin trámites engorrosos.

Publicidad

En cuanto a seguridad, la aplicación resalta que nunca pedirá claves ni códigos por teléfono o redes sociales. El registro es gratuito y puede hacerse desde la app de Nequi Personas, en el ícono “Nequi Negocios”, para luego descargar la aplicación exclusiva con la que se manejarán las ventas.

Con más de 3,8 millones de personas que ya usan Nequi para mover su dinero, esta herramienta representa un paso firme hacia la inclusión financiera. Ahora, cualquier celular puede convertirse en un datáfono, lo que abre la posibilidad de que más negocios vendan, crezcan y se mantengan competitivos.