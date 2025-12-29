Así quedará el precio del pollo asado tras aumento del salario mínimo, ¿alcanzará para las papas?

Uno de los almuerzos colombianos más tradicionales y típicos a lo largo del país es el pollo asado, ya sea cocinado con carbón o en hornos de gas. Ahora, con el aumento del salario mínimo del Gobierno de Gustavo Petro por decreto, se empiezan a realizar cálculos sobre el precio que tendrá este alimento que acompaña las tardes y noches de los ciudadanos.

Vale recordar que el aumento del salario mínimo para el próximo año fue del 23 %, lo que corresponde a 1.750.905, pues la base para el 2025 fue de 1.423.500.

Cuánto costaría el pollo asado en Colombia

Con el decreto firmado por el presidente Petro, ya se puede establecer en cuánto subiría este alimento. Ahora bien, vale enfatizar que esto puede variar según la cadena del restaurante, barrio y ciudad en el que se comercializa esta comida. Asimismo, si usted suele comprar el pollo solo o en combo (papa, arepa, plátano, gaseosa), pues los actuales precios oscilan entre los 20.900 hasta los 52.900, aproximadamente.

Con este panorama y el aumento del 23 % para el 2026, se puede calcular que el precio del pollo asado en Colombia estaría entre los $25.707 y los 65.067 pesos, aproximadamente.



Pollo asado Foto: referencia, Lexica

Nota: estas tarifas están basadas en lo que dicen las aplicaciones de comida sobre negocios de barrios en diferentes ciudades y no en cadenas, que podrían ser un poco más elevadas.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X y antes de conocerse el porcentaje del aumento del salario mínimo, afirmó que el Gobierno vigilará los precios de la canasta familiar para que no se vean afectados los consumidores.

"El Gobierno no permitirá que los empresarios trasladen el aumento salarial al aumento de precios al consumidor, sus ganancias aumentarán no por precios mayores sino por mayores ventas y más productividad", escribió el jefe de Estado.



