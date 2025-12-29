En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Trump y Venezuela
Salario mínimo
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Bolsillo  / Así quedará el precio del pollo asado tras aumento del salario mínimo, ¿alcanzará para las papas?

Así quedará el precio del pollo asado tras aumento del salario mínimo, ¿alcanzará para las papas?

Un pollo asado entero suele ser parte de los almuerzos familiares de miles de colombianos, pues está acompañado de papas, arepa blanca y bebida.

Publicidad

Publicidad

Publicidad