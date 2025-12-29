En vivo
Blu Radio  / Economía  / Así justificó el presidente Petro el aumento del salario mínimo

Así justificó el presidente Petro el aumento del salario mínimo

Petro aseguró que, con este incremento, el crecimiento acumulado del salario mínimo durante el autodenominado Gobierno del Cambio alcanza cerca del 36 % real.

