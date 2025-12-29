Así justificó el presidente Petro el aumento del salario mínimo

El presidente Gustavo Petro explicó que el aumento del salario mínimo en Colombia se justifica a partir de un cálculo en términos reales, que descuenta el costo de la canasta familiar, con el objetivo de que el incremento tenga un efecto directo en el poder adquisitivo de las familias.

Según el mandatario, el ajuste proyectado equivale a un 18,7 % real, una cifra que permite que el ingreso beneficie no solo al trabajador, sino también al núcleo familiar, en un contexto marcado por el impacto de la inflación sobre los gastos básicos.

Petro aseguró que, con este incremento, el crecimiento acumulado del salario mínimo durante el autodenominado Gobierno del Cambio alcanza cerca del 36 % real, y afirmó que “no hay un Gobierno que haya logrado este hecho, por lo menos desde los años 60”, resaltando el carácter histórico de la medida.

"Lo que llamamos en economía demanda agregada, es que muchas empresas, con esta demanda, venden más, tienen más ingresos y de esa manera el salario no es un costo propiamente dicho, es el ingreso de la fuerza de trabajo que determina la riqueza en Colombia y el presupuesto nacional", detalló el presidente Petro en su alocución.



¿En cuánto quedó el salario mínimo en Colombia?

Cabe recordar que, con el aumento anunciado por el presidente, el salario mínimo en Colombia quedó en un total de 2.000.000 de pesos, repartidos en "salario vital" ($ 1.750.905) y subsidio de transporte ($ 249.095)